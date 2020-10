Factbox: Lakers' road to the 2020 NBA championship

(Reuters) - The Los Angeles Lakers’ path through four best-of-seven playoff rounds en route to capturing the NBA championship on Sunday.

Oct 11, 2020; Lake Buena Vista, Florida, USA; The Miami Heat and Los Angeles Lakers during the national anthem before game six of the 2020 NBA Finals at AdventHealth Arena. Kim Klement-USA TODAY Sports

First round: Beat Portland Trail Blazers 4-1

Game 1 - Portland 100, Los Angeles 93

Game 2 - Los Angeles 111, Portland 88

Game 3 - Los Angeles 116, Portland 108

Game 4 - Los Angeles 135, Portland 115

Game 5 - Los Angeles 131, Portland 122

Second Round: Beat Houston Rockets 4-1

Game 1 - Houston 112, Los Angeles 97

Game 2 - Los Angeles 117, Houston 109

Game 3 - Los Angeles 112, Houston 102

Game 4 - Los Angeles 110, Houston 100

Game 5 - Los Angeles 119, Houston 96

Third Round: Beat Denver Nuggets 4-1

Game 1 - Los Angeles 126, Denver 114

Game 2 - Los Angeles 105, Denver 103

Game 3 - Denver 114, Los Angeles 106

Game 4 - Los Angeles 114, Denver 108

Game 5 - Los Angeles 117, Denver 107

NBA Finals: Beat Miami Heat 4-2

Game 1 - Los Angeles 116, Miami 98

Game 2 - Los Angeles 124, Miami 114

Game 3 - Miami 115, Los Angeles 104

Game 4 - Los Angeles 102, Miami 96

Game 5 - Miami 111, Los Angeles 108

Game 6 - Los Angeles 106, Miami 93