ROUBAIX (Reuters) - Belgian Philippe Gilbert won the Paris-Roubaix classic on Sunday after a 257-km ride featuring 54.5km of cobbled sectors.

The Deceunick-Quick Step rider beat German Nils Politt (Katusha) in a sprint finish on the Roubaix Velodrome.

Belgian Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) took third place.