Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - November 15, 2020 Dustin Johnson of the U.S. celebrates on the 18th green after winning The Masters REUTERS/Brian Snyder

AUGUSTA, Ga. (Reuters) - Record low scores for 72 holes at the Masters following the victory by Dustin Johnson at Augusta National on Sunday:

268 - Dustin Johnson, 2020

270 - Tiger Woods, 1997

270 - Jordan Spieth, 2015

271 - Jack Nicklaus, 1965

271 - Raymond Floyd, 1976

272 - Tiger Woods, 2001

272 - Phil Mickelson, 2010

273 - Patrick Reed, 2018