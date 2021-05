Factbox: Vaccines delivered under COVAX sharing scheme for poorer countries

(Adds Moldova)

FILE PHOTO: A box of Oxford/AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) vaccines, redeployed from the Democratic Republic of Congo, is seen loaded into a refrigerated delivery truck in Accra, Ghana May 7, 2021. REUTERS/Francis Kokoroko

(Reuters) - The COVAX facility, backed by the World Health Organization (WHO) and the Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), aims to secure 2 billion vaccine doses for lower-income countries by the end of 2021.

The following tables list countries that have received vaccines under the scheme, sorted by region and latest delivery:

AFRICA & MIDDLE EAST

COUNTRY LATEST DATE VACCINE TYPE POPULATION TOTAL

DELIVERY DELIVERED

Ivory Coast 504,000 Feb. 26 AstraZeneca/Oxford 26 million 504,000

Nigeria 3.9 million March 2 AstraZeneca/Oxford 201 million 3.9 million

Democratic 1.7 million March 2 AstraZeneca/Oxford 87 million 1.7 million

Republic of Congo

Angola 624,000 March 2 AstraZeneca/Oxford 32 million 624,000

Gambia 36,000 March 2 AstraZeneca/Oxford 2.3 million 36,000

Senegal 324,000 March 3 AstraZeneca/Oxford 16 million 324,000

Kenya 1 million March 3 AstraZeneca/Oxford 53 million 1 million

Rwanda 240,000 March 3 AstraZeneca/Oxford 13 million 342,960

102,960 Pfizer/BioNTech

Sudan 828,000 March 3 AstraZeneca/Oxford 43 million 828,000

Sao Tome and 24,000 March 3 AstraZeneca/Oxford 215,000 24,000

Principe

Lesotho 36,000 March 3 AstraZeneca/Oxford 2.1 million 36,000

Mali 396,000 March 4 AstraZeneca/Oxford 20 million 396,000

Uganda 864,000 March 5 AstraZeneca/Oxford 44 million 864,000

Malawi 360,000 March 5 AstraZeneca/Oxford 19 million 360,000

Liberia 96,000 March 5 AstraZeneca/Oxford 4.9 million 96,000

Djibouti 24,000 March 6 AstraZeneca/Oxford 990,000 24,000

Ethiopia 2.2 million March 7 AstraZeneca/Oxford 112 million 2.2 million

Togo 156,000 March 8 AstraZeneca/Oxford 8.1 million 156,000

Mozambique 384,000 March 8 AstraZeneca/Oxford 30 million 384,000

Sierra Leone 96,000 March 8 AstraZeneca/Oxford 7.8 million 96,000

Benin 144,000 March 10 AstraZeneca/Oxford 12 million 144,000

Cabo Verde 24,000 March 12 AstraZeneca/Oxford 540,000 24,000

Eswatini 12,000 March 13 AstraZeneca/Oxford 1.1 million 12,000

Somalia 300,000 March 15 AstraZeneca/Oxford 15 million 300,000

Palestinian 24,000 March 17 AstraZeneca/Oxford 4.7 million 61,440

Territories 37,440 Pfizer/BioNTech

Lebanon 33,600 March 24 AstraZeneca/Oxford 6.9 million 33,600

South Sudan 132,000 March 25 AstraZeneca/Oxford 11 million 132,000

Iraq 336,000 March 25 AstraZeneca/Oxford 39 million 336,000

Yemen 360,000 March 31 AstraZeneca/Oxford 29 million 360,000

Algeria 364,800 April 3 AstraZeneca/Oxford 43 million 364,800

Guinea 194,400 April 11 AstraZeneca/Oxford 13 million 194,400

Zambia 228,000 April 12 AstraZeneca/Oxford 18 million 228,000

Comoros Islands 12,000 April 12 AstraZeneca/Oxford 851,000 12,000

Guinea-Bissau 28,800 April 13 AstraZeneca/Oxford 1.9 million 28,800

Niger 355,000 April 14 AstraZeneca/Oxford 23 million 355,000

Cameroon 391,200 April 18 AstraZeneca/Oxford 25.9 million 391,200

Jordan 146,000 April 19 AstraZeneca/Oxford 10 million 290,400

Syria 256,800 April 22 AstraZeneca/Oxford 17 million 256,800

Mauritania 31,200 April 26 AstraZeneca/Oxford 4.5 million 100,700

Ghana 350,000 May 7 AstraZeneca/Oxford 30 million 950,000

Egypt 1.7 million May 13 AstraZeneca/Oxford 100 million 2.6 million

Tunisia 158,400 May 16 AstraZeneca/Oxford 12 million 350,400

Libya 117,600 May 19 AstraZeneca/Oxford 6.8 million 175,200

Namibia 43,000 May 24 AstraZeneca/Oxford 2.5 million 67,000

EUROPE

COUNTRY LATEST DATE VACCINE TYPE POPULATION TOTAL

DELIVERY DELIVERED

Georgia 43,200 March 13 AstraZeneca/Oxford 3.7 million 43,200

Montenegro 24,000 March 28 AstraZeneca/Oxford 622,000 24,000

Azerbaijan 84,000 April 4 AstraZeneca/Oxford 10 million 84,000

Moldova 48,000 April 18 AstraZeneca/Oxford 2.7 million 62,400

Albania 40,800 April 18 AstraZeneca/Oxford 2.9 million 79,200

Bosnia 32,760 May 10 Pfizer/BioNTech 3.3 million 82,560

Kosovo 38,400 May 12 AstraZeneca/Oxford 1.8 million 62,400

Serbia 120,000 May 12 AstraZeneca/Oxford 6.9 million 177,600

North 38,400 May 14 AstraZeneca/Oxford 2.1 million 62,400

Macedonia

Armenia 50,000 May 17 AstraZeneca/Oxford 3.0 million 74,000

Ukraine 122,850 May 18 Pfizer/BioNTech 44 million 607,050

Moldova 50,000 May 20 Pfizer/BioNTech 2.7 million 98,000

ASIA & PACIFIC

COUNTRY LATEST DATE VACCINE TYPE POPULATION TOTAL

DELIVERY DELIVERED

Cambodia 324,000 March 2 AstraZeneca/Oxford 16 million 324,000

Nepal 348,000 March 7 AstraZeneca/Oxford 29 million 348,000

Maldives 12,000 March 7 AstraZeneca/Oxford 531,000 12,000

Sri Lanka 264,000 March 7 AstraZeneca/Oxford 22 million 264,000

Afghanistan 468,000 March 8 AstraZeneca/Oxford 38 million 468,000

Tajikistan 192,000 March 9 AstraZeneca/Oxford 9.3 million 192,000

Uzbekistan 660,000 March 17 AstraZeneca/Oxford 34 million 660,000

Solomon 24,000 March 19 AstraZeneca/Oxford 670,000 24,000

Islands

Laos 132,000 March 20 AstraZeneca/Oxford 7.2 million 132,000

Tonga 24,000 March 31 AstraZeneca/Oxford 105,000 24,000

Nauru 7,200 April 2 AstraZeneca/Oxford 12,600 7,200

Brunei 24,000 April 2 AstraZeneca/Oxford 433,000 24,000

Timor-Leste 24,000 April 5 AstraZeneca/Oxford 1.3 million 24,000

Tuvalu 4,800 April 8 AstraZeneca/Oxford 11,600 4,800

Samoa 24,000 April 9 AstraZeneca/Oxford 197,000 24,000

Papua New 132,000 April 13 AstraZeneca/Oxford 8.8 million 132,000

Guinea

Mongolia 50,400 April 22 AstraZeneca/Oxford 3.2 million 90,500

Fiji 10,000 May 6 AstraZeneca/Oxford 900,000 46,000

Philippines 2.0 May 8 AstraZeneca/Oxford 108 million 2.6 million

million

Pakistan 1.2 May 8 AstraZeneca/Oxford 217 million 1.2 million

million

Madagascar 250,000 May 8 AstraZeneca/Oxford 27 million 250,000

Indonesia 1.4 May 8 AstraZeneca/Oxford 271 million 6.4 million

million

Vietnam 1.7 May 16 AstraZeneca/Oxford 96 million 2.5 million

million

Vanuatu 24,000 May 19 AstraZeneca/Oxford 300,000 24,000

Malaysia 559,200 May 21 AstraZeneca/Oxford 32 million 828,000

AMERICAS

COUNTRY LATEST DATE VACCINE TYPE POPULATION TOTAL

DELIVERY DELIVERED

Nicaragua 135,000 March 16 AstraZeneca/Oxford 6.5 million 135,000

Dominica 28,800 April 6 AstraZeneca/Oxford 72,000 28,800

Bermuda 9,600 April 6 AstraZeneca/Oxford 64,000 9,600

Saint 24,000 April 7 AstraZeneca/Oxford 111,000 24,000

Vincent and

the

Grenadines

Saint Kitts 21,600 April 7 AstraZeneca/Oxford 53,000 21,600

and Nevis

Antigua and 24,000 April 8 AstraZeneca/Oxford 97,000 24,000

Barbuda

Grenada 24,000 April 9 AstraZeneca/Oxford 112,000 24,000

Argentina 864,000 April 18 AstraZeneca/Oxford 45 million 1,082,000

Peru 276,000 April 18 AstraZeneca/Oxford 33 million 393,000

Mexico 1.1 April 22 AstraZeneca/Oxford 128 million 1.1 million

million

Ecuador 336,000 April 24 AstraZeneca/oxford 17 million 420,000

Paraguay 134,400 April 25 AstraZeneca/Oxford 7.0 million 170,000

Jamaica 55,200 April 26 AstraZeneca/Oxford 2.9 million 69,600

Bolivia 92,430 April 29 Pfizer/BioNTech 12 million 320,430

Guatemala 321,600 April 29 AstraZeneca/Oxford 17 million 403,200

Brazil 4.0 May 2 AstraZeneca/Oxford 211 million 5.0 million

million

Honduras 189,600 May 4 AstraZeneca/Oxford 9.7 million 237,600

Guyana 38,400 May 10 AstraZeneca/Oxford 783,000 62,400

Trinidad and 33,600 May 10 AstraZeneca/Oxford 1.4 million 67,600

Tobago

Suriname 28,800 May 10 AstraZeneca/Oxford 581,000 52,800

Barbados 33,600 May 11 AstraZeneca/Oxford 287,000 67,200

Bahamas 33,600 May 11 AstraZeneca/Oxford 390,000 33,600

Panama 74,400 May 11 AstraZeneca/Oxford 4.2 million 74,400

El Salvador 140,400 May 12 Pfizer/BioNTech 6.5 million 287,880

Saint Lucia 26,400 May 12 AstraZeneca/Oxford 183,000 50,400

Belize 33,600 May 12 AstraZeneca/Oxford 390,000 67,200

Costa Rica 88,800 May 13 AstraZeneca/Oxford 5.0 million 132,000

Dominican 187,200 May 14 AstraZeneca/Oxford 10.7 million 278,400

Republic

Uruguay 50,400 May 14 AstraZeneca/Oxford 3.5 million 98,400

Colombia 546,390 May 17 Pfizer/BioNTech 50 million 1.8 million

Chile 331,000 May 20 AstraZeneca/Oxford 19 million 489,400

Sources: WHO, UNICEF, GAVI, releases from local authorities