Factbox: Road to the Stanley Cup Final

(Reuters) - List of results of the Tampa Bay Lightning and the Dallas Stars en route to the National Hockey League’s best-of-seven Stanley Cup Final:

Sep 28, 2020; Edmonton, Alberta, CAN; The Tampa Bay Lightning celebrate winning the Stanley Cup in game six of the 2020 Stanley Cup Final after defeating the Dallas Stars at Rogers Place. Mandatory Credit: Perry Nelson-USA TODAY Sports

Tampa Bay Lightning (Atlantic Division, Eastern Conference)

First round: Tampa Bay Lightning beat Columbus Blue Jackets 4-1 in best-of-seven series

Game 1: Tampa Bay Lightning 3 Columbus Blue Jackets 2 (5OT)

Game 2: Columbus Blue Jackets 3 Tampa Bay Lightning 1

Game 3: Tampa Bay Lightning 3 Columbus Blue Jackets 2

Game 4: Tampa Bay Lightning 2 Columbus Blue Jackets 1

Game 5: Tampa Bay Lightning 5 Columbus Blue Jackets 4 (OT)

Second round: Tampa Bay Lightning beat Boston Bruins 4-1 in best-of-seven series

Game 1: Boston Bruins 3 Tampa Bay Lightning 2

Game 2: Tampa Bay Lightning 4 Boston Bruins 3 (OT)

Game 3: Tampa Bay Lightning 7 Boston Bruins 1

Game 4: Tampa Bay Lightning 3 Boston Bruins 1

Game 5: Tampa Bay Lightning 3 Boston Bruins 2 (2OT)

Conference finals: Tampa Bay beat New York Islanders 4-2 in best-of-seven series

Game 1: Tampa Bay Lightning 8 New York Islanders 2

Game 2: Tampa Bay Lightning 2 New York Islanders 1

Game 3: New York Islanders 5 Tampa Bay Lightning 3

Game 4: Tampa Bay Lightning 4 New York Islanders 1

Game 5: New York Islanders 2 New York Islanders 1 (2OT)

Game 6: Tampa Bay Lightning 2 New York Islanders 1 (OT)

- -

Dallas Stars (Central Division, Western Conference)

First round: Dallas Stars beat Calgary Flames 4-2 in best-of-seven series

Game 1: Calgary Flames 3 Dallas Stars 2

Game 2: Dallas Stars 5 Calgary Flames 4

Game 3: Calgary Flames 2 Dallas Stars 0

Game 4: Dallas Stars 5 Calgary Flames 4 (OT)

Game 5: Dallas Stars 2 Calgary Flames 1

Game 6: Dallas Stars 7 Calgary Flames 3

Second round: Dallas Stars beat Colorado Avalanche 4-3 in best-of-seven series

Game 1: Dallas Stars 5 Colorado Avalanche 3

Game 2: Dallas Stars 5 Colorado Avalanche 2

Game 3: Colorado Avalanche 6 Dallas Stars 4

Game 4: Dallas Stars 5 Colorado Avalanche 4

Game 5: Colorado Avalanche 6 Dallas Stars 3

Game 6: Colorado Avalanche 4 Dallas Stars 1

Game 7: Dallas Stars 5 Colorado Avalanche 4 (OT)

Conference finals: Dallas Stars beat Vegas Golden Knights 4-1 in best-of-seven series

Game 1: Dallas Stars 1 Vegas Golden Knights 0

Game 2: Vegas Golden Knights 3 Dallas Stars 0

Game 3: Dallas Stars 3 Vegas Golden Knights 2 (OT)

Game 4: Dallas Stars 2 Vegas Golden Knights 1

Game 5: Dallas Stars 3 Vegas Golden Knights 2 (OT)

- -

Stanley Cup Final

Tampa Bay Lightning beat Dallas Stars 4-2 in best-of-seven series

Game 1: Dallas Stars 4 Tampa Bay Lightning 1

Game 2: Tampa Bay Lightning 3 Dallas Stars 2

Game 3: Tampa Bay Lightning 5 Dallas Stars 2

Game 4: Tampa Bay Lightning 5 Dallas Stars 4 (OT)

Game 5: Dallas Stars 3 Tampa Bay 2 (2OT)

Game 6: Tampa Bay Lightning 2 Dallas Stars 0