Soccer: List of Copa America winners

(Reuters) - Following is a list of Copa America winners after Brazil beat Peru 3-1 in Sunday’s final at the Maracana:

Soccer Football - Copa America Brazil 2019 - Final - Brazil v Peru - Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil - July 7, 2019 Brazil players celebrate after the match REUTERS/Luisa Gonzalez

1916 Uruguay

1917 Uruguay

1919 Brazil

1920 Uruguay

1921 Argentina

1922 Brazil

1923 Uruguay

1924 Uruguay

1925 Argentina

1926 Uruguay

1927 Argentina

1929 Argentina

1935 Uruguay

1937 Argentina

1939 Peru

1941 Argentina

1942 Uruguay

1945 Argentina

1946 Argentina

1947 Argentina

1949 Brazil

1953 Paraguay

1955 Argentina

1956 Uruguay

1957 Argentina

1959 Argentina

1959 Uruguay

1963 Bolivia

1967 Uruguay

1975 Peru

1979 Paraguay

1983 Uruguay

1987 Uruguay

1989 Brazil

1991 Argentina

1993 Argentina

1995 Uruguay

1997 Brazil

1999 Brazil

2001 Colombia

2004 Brazil

2007 Brazil

2011 Uruguay

2015 Chile

2016 Chile

2019 Brazil