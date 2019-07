Results of women's World Cup finals

LYON, France (Reuters) - Women’s World Cup finals results:

2019 (France) - U.S. beat the Netherlands 2-0 in Lyon

2015 (Canada) - U.S. beat Japan 5-2 in Vancouver, BC

2011 (Germany) - Japan beat U.S. 3-1 on penalties (2-2 after extra time) in Frankfurt

2007 (China) - Germany beat Brazil 2-0 in Shanghai

2003 (U.S.) - Germany beat Sweden 2-1 a.e.t. in Carson, CA

1999 (U.S.) - U.S. beat China 5-4 on penalties (0-0 a.e.t.) in Passadena, CA

1995 (Sweden) - Norway beat Germany 2-0 in Solna

1991 (China) - U.S. beat Norway 2-1 in Guangzhou