Key first round fixtures at the Australian Open

MELBOURNE (Reuters) - Following is a list of key opening round matches at next week’s Australian Open after the tournament draw was made on Thursday (Prefix denotes seeding):

MEN’S SINGLES

1-Rafa Nadal (Spain) v Hugo Dellien (Bolivia)

Jan-Lennard Struff (Germany) v 2-Novak Djokovic (Serbia)

Steve Johnson (U.S.) v 3-Roger Federer (Switzerland)

4-Daniil Medvedev (Russia) v Frances Tiafoe (U.S.)

Adrian Mannarino (France) v 5-Dominic Thiem (Austria)

6-Stefanos Tsitsipas (Greece) v Salvatore Caruso (Italy)

Marco Cecchinato (Italy) v 7-Alexander Zverev (Germany)

8-Matteo Berrettini (Italy) v Andrew Harris (Australia)

Feliciano Lopez (Spain) v 9-Roberto Bautista Agut (Spain)

10-Gael Monfils (France) v Lu Yen-Hsun (Taiwan)

13-Denis Shapovalov (Canada) v Marton Fucsovics (Hungary)

Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) v 15-Stan Wawrinka (Switzerland)

23-Nick Kyrgios (Australia) v Lorenzo Sonego (Italy)

30-Daniel Evans (Britain) v Mackenzie McDonald (U.S.)

Marin Cilic (Croatia) v Corentin Moutet (France)

WOMEN’S SINGLES

1-Ash Barty (Australia) v Lesia Tsurenko (Ukraine)

Kristina Mladenovic (France) v 2-Karolina Pliskova (Czech Republic)

3-Naomi Osaka (Japan) v Marie Bouzkova (Czech Republic)

Jennifer Brady (U.S.) v 4-Simona Halep (Romania)

5-Elina Svitolina (Ukraine) v Katie Boulter (Britain)

6-Belinda Bencic (Switzerland) v Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia)

Katerina Siniakova (Czech Republic) v 7-Petra Kvitova (Czech Republic)

8-Serena Williams (U.S.) v Anastasia Potapova (Russia)

Irina-Camelia Begu (Romania) v 9-Kiki Bertens (Netherlands)

10-Madison Keys (U.S.) v Daria Kasatkina (Russia)

12-Johanna Konta (Britain) v Ons Jabeur (Tunisia)

15-Marketa Vondrousova (Czech Republic) v Svetlana Kuznetsova (Russia)

19-Donna Vekic (Croatia) v Maria Sharapova (Russia)

Venus Williams (U.S.) v Coco Gauff (U.S.)

Kristie Ahn (U.S.) v Caroline Wozniacki (Denmark)