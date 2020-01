Australian Open order of play on Monday

MELBOURNE (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the first day of the Australian Open on Monday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

Tennis - Australian Open Previews - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 16, 2020 General view during a qualifying match REUTERS/Ciro De Luca

ROD LAVER ARENA

3-Naomi Osaka (Japan) v Marie Bouzkova (Czech Republic)

Anastasia Potapova (Russia) v 8-Serena Williams (U.S.)

Steve Johnson (U.S.) v 3-Roger Federer (Switzerland)

Not before 0800 GMT

1-Ash Barty (Australia) v Lesia Tsurenko (Ukraine)

Jan-Lennard Struff (Germany) v 2-Novak Djokovic (Serbia)

MARGARET COURT ARENA

13-Denis Shapovalov (Canada) v Marton Fucsovics (Hungary)

Katerina Siniakova (Czech Republic) v 7-Petra Kvitova (Czech Republic)

Venus Williams (U.S.) v Coco Gauff (U.S.)

Not before 0800 GMT

6-Stefanos Tsitsipas (Greece) v Salvatore Caruso (Italy)

24-Sloane Stephens (U.S.) v Zhang Shuai (China)

MELBOURNE ARENA

8-Matteo Berrettini (Italy) v Andrew Harris (Australia)

Kristie Ahn (U.S.) v Caroline Wozniacki (Denmark)

Juan Ignacio Londero (Argentina) v Grigor Dimitrov (Bulgaria)

Sam Stosur (Australia) v Qualifier