Australian Open order of play on Sunday

(Reuters) - Order of play on the main showcourts on the seventh day of the Australian Open on Sunday (prefix number denotes seeding, fourth round matches unless mentioned):

ROD LAVER ARENA (play begins at 0000 GMT)

31-Anett Kontaveit (Estonia) v Carla Suarez Navarro (Spain)

19-Magdalena Rybarikova (Slovakia) v 2-Caroline Wozniacki (Denmark)

1-Rafa Nadal (Spain) v 24-Diego Schwartzman (Argentina)

Not before 0800 GMT

3-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v 17-Nick Kyrgios (Australia)

Denisa Allertova (Czech Republic) v 4-Elina Svitolina (Ukraine)

MARGARET COURT ARENA

Not before 0130 GMT

10-Pablo Carreno Busta (Spain) v 6-Marin Cilic (Croatia)

Petra Martic (Croatia) v Elise Mertens (Belgium)

HISENSE ARENA

Not before 0500 GMT

Kyle Edmund (Britain) v Andreas Seppi (Italy)