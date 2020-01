Australian Open order of play on Wednesday

MELBOURNE (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the third day of the Australian Open on Wednesday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

Tennis - Australian Open - First Round - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 21, 2020 General view during the match between Spain's Rafael Nadal and Bolivia's Hugo Dellien REUTERS/Hannah Mckay

ROD LAVER ARENA

Paula Badosa (Spain) v 7-Petra Kvitova (Czech Republic)

1-Ash Barty (Australia) v Polona Hercog (Slovenia)

Tatsuma Ito (Japan) v 2-Novak Djokovic (Serbia)

Not before 0800 GMT

Tamara Zidansek (Slovenia) v 8-Serena Williams (U.S.)

Filip Krajinovic (Serbia) v 3-Roger Federer (Switzerland)

MARGARET COURT ARENA

3-Naomi Osaka (Japan) v Zheng Saisai (China)

Caroline Wozniacki (Denmark) v 23-Dayana Yastremska (Ukraine)

Tommy Paul (U.S.) v 18-Grigor Dimitrov (Bulgaria)

Not before 0800 GMT

Jordan Thompson (Australia) v 12-Fabio Fognini (Italy)

10-Madison Keys (U.S.) v Arantxa Rus (Netherlands)

MELBOURNE ARENA

Julia Goerges (Germany) v 13-Petra Martic (Croatia)

Not before 0150 GMT

Coco Gauff (U.S.) v Sorana Cirstea (Romania)

6-Stefanos Tsitsipas (Greece) v Philipp Kohlschreiber (Germany)

31-Hubert Hurkacz (Poland) v John Millman (Australia)