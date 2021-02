Australian Open order of play on Friday

MELBOURNE (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the fifth day of the Australian Open on Friday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

FILE PHOTO: A person wearing a protective face mask walks past an Australian Open logo at Melbourne Park in advance of the tennis tournament, which will start later than usual due to a coronavirus disease (COVID-19) postponement, in Melbourne, Australia, January 31, 2021. REUTERS/Loren Elliott

ROD LAVER ARENA

7-Aryna Sabalenka (Belarus) v Li Ann (U.S.)

Not before 0200 GMT

Anastasia Potapova (Russia) v 10-Serena Williams (U.S.)

32-Adrian Mannarino (France) v 6-Alexander Zverev (Germany)

From 0800 GMT

32-Veronika Kudermetova (Russia) v 2-Simona Halep (Romania)

1-Novak Djokovic (Serbia) v 27-Taylor Fritz (U.S.)

MARGARET COURT ARENA

19-Marketa Vondrousouva (Czech Republic) v Sorana Cirstea (Romania)

Not before 0130 GMT

14-Garbine Muguruza (Spain) v Zarina Diyas (Kazakhstan)

18-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v 15-Pablo Carreno Busta (Spain)

From 0800 GMT

11-Denis Shapovalov (Canada) v 20-Felix Auger-Aliassime (Canada)

15-Iga Swiatek (Poland) v Fiona Ferro (France)

JOHN CAIN ARENA

From 0100 GMT

Hsieh Su-wei (Taiwan) v Sara Errani (Italy)

Not before 0230 GMT

27-Ons Jabeur (Tunisia) v 3-Naomi Osaka (Japan)

Not before 0400 GMT

Aslan Karatsev (Russia) v 8-Diego Schwartzman (Argentina)

Not before 0800 GMT

3-Dominic Thiem (Austria) v Nick Kyrgios (Australia)