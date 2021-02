Australian Open order of play on Wednesday

MELBOURNE (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the third day of the Australian Open on Wednesday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia, February 9, 2021 Spain's Rafael Nadal in action during his first round match against Serbia's Laslo Djere REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

ROD LAVER ARENA

8-Bianca Andreescu (Canada) v Hsieh Su-Wei (Taiwan)

Nina Stojanovic (Serbia) v 10-Serena Williams (U.S.)

1-Novak Djokovic (Serbia) v Frances Tiafoe (U.S.)

Not before 0800 GMT

Caroline Garcia (France) v 3-Naomi Osaka (Japan)

Maxime Cressy (U.S.) v 6-Alexander Zverev (Germany)

Slideshow ( 4 images )

MARGARET COURT ARENA

7-Aryna Sabalenka (Belarus) v Daria Kasatkina (Russia)

Sorana Cirstea (Romania) v 9-Petra Kvitova (Czech Republic)

3-Dominic Thiem (Austria) v Dominik Koepfer (Germany)

Not before 0800 GMT

Alja Tomljanovic (Australia) v 2-Simona Halep (Romania)

18-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Alex Bolt (Australia)

JOHN CAIN ARENA

17-Stan Wawrinka (Switzerland) v Marton Fucsovics (Hungary)

Venus Williams (U.S.) v Sara Errani (Italy)

15-Iga Swiatek (Poland) v Camila Giorgi (Italy)

Not before 0800 GMT

Nick Kyrgios (Australia) v 29-Ugo Humbert (France)