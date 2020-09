French Open order of play on Wednesday

PARIS (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the fourth day of the French Open on Wednesday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding):

Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - September 29, 2020 Groundstaff remove the covers on Court Suzanne Lenglen REUTERS/Christian Hartmann

COURT PHILIPPE CHATRIER

3-Elina Svitolina (Ukraine) v Renata Zarazua (Mexico)

Tsvetana Pironkova (Bulgaria) v 6-Serena Williams (U.S.)

Mackenzie McDonald (U.S.) v 2-Rafa Nadal (Spain)

6-Alexander Zverev (Germany) v Pierre-Hugues Herbert (France)

COURT SUZANNE LENGLEN

16-Stan Wawrinka (Switzerland) v Dominik Koepfer (Germany)

Jack Sock (U.S.) v 3-Dominic Thiem (Austria)

1-Simona Halep (Romania) v Irina-Camelia Begu (Romania)

Caroline Garcia (France) v Aliaksandra Sasnovich (Belarus)

COURT SIMONNE MATHIEU

10-Victoria Azarenka (Belarus) v Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia)

Lorenzo Giustino (Italy) v 12-Diego Schwartzman (Argentina)

23-Benoit Paire (France) v Federico Coria (Argentina)

Coco Gauff (U.S.) v Martina Trevisan (Italy)