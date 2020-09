Tennis: French Open order of play on Sunday

(Reuters) - Order of play on the main showcourts on the first day of the French Open on Sunday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Jannik Sinner (Italy) v 11-David Goffin (Belgium)

1-Simona Halep (Romania) v Sara Sorribes Tormo (Spain)

17-Anett Kontaveit (Estonia) v Caroline Garcia (France)

16-Stan Wawrinka (Switzerland) v Andy Murray (Britain)

COURT SUZANNE-LENGLEN

10-Victoria Azarenka (Belarus) v Danka Kovinic (Montenegro)

Jurij Rodionov (Austria) v Jeremy Chardy (France)

9-Johanna Konta (Britain) v Coco Gauff (U.S.)

6-Alexander Zverev (Germany) v Dennis Novak (Austria)

COURT SIMONNE-MATHIEU

Margarita Gasparyan (Russia) v 16-Elise Mertens (Belgium)

Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) v Venus Williams (U.S.)

23-Benoit Paire (France) v Kwon Soon-woo (South Korea)

Miomir Kecmanovic (Serbia) v 12-Diego Schwartzman (Argentina)