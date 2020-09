French Open order of play on Thursday

(Reuters) - Order of play on the main showcourts on the fifth day of the French Open on Thursday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding):

FILE PHOTO: Sep 28, 2020; Paris, France; Petra Kvitova (CZE) in action during her match against Oceane Dodin (FRA) on day two at Stade Roland Garros. Mandatory Credit: Susan Mullane-USA TODAY Sports

COURT PHILIPPE CHATRIER

Jelena Ostapenko (Latvia) v 2-Karolina Pliskova (Czech Republic)

Ana Bogdan (Romania) v 4-Sofia Kenin (U.S.)

1-Novak Djokovic (Serbia) v Ricardas Berankis (Lithuania)

Pablo Cuevas (Uruguay) v 5-Stefanos Tsitsipas (Greece)

COURT SUZANNE LENGLEN

9-Denis Shapovalov (Canada) v Roberto Carballes Baena (Spain)

Kristyna Pliskova (Czech Republic) v 11-Garbine Muguruza (Spain)

Lloyd Harris (South Africa) v 7-Matteo Berrettini (Italy)

14-Elena Rybakina (Kazakhstan) v Fiona Ferro (France)

COURT SIMONNE MATHIEU

7-Petra Kvitova (Czech Republic) v Jasmine Paolini (Italy)

Andrej Martin (Slovakia) v 18-Grigor Dimitrov (Bulgaria)

Alize Cornet (France) v Zhang Shuai (China)

Alejandro Davidovich Fokina (Spain) v 13-Andrey Rublev (Russia)