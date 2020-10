Most one-sided Grand Slam finals

(Reuters) - Rafael Nadal’s 6-0 6-2 7-5 thrashing of Novak Djokovic to claim a 13th French Open title was one of the most one-sided men’s Grand Slam finals in the professional era but there have been worse beatings in a major final.

Here is a list of the most lopsided beatings:

1974 U.S. Open: Jimmy Connors (U.S) beat Ken Rosewall (Australia) 6-1 6-0 6-1

1977 French Open: Guillermo Vilas (Argentina) beat Brian Gottfried (U.S.) 6-0 6-3 6-0

2008 French Open: Rafael Nadal (Spain) beat Roger Federer (Switzerland) 6-1 6-3 6-0

1984 Wimbledon: John McEnroe (U.S) beat Connors 6-1 6-1 6-2

2003 Australian Open: Andre Agassi (U.S) beat Rainer Schuettler (Germany) 6-2 6-2 6-1

1978 French Open: Bjorn Borg (Sweden) beat Vilas 6-1 6-1 6-3

2002 Wimbledon: Lleyton Hewitt (Australia) beat David Nalbandian (Argentina) 6-1 6-3 6-2

2017 French Open: Nadal beat Stan Wawrinka (Switzerland) 6-2 6-3 6-1

1998 Australian Open: Petr Korda (Czech Republic) beat Marcelo Rios (Chile) 6-2 6-2 6-2

1973 French Open: Ilie Nastase (Romania) beat Nicola Pilic (Yugoslavia) 6-3 6-3 6-0

1989 Australian Open: Ivan Lendl (U.S) beat Miloslav Mecir (Czechoslovakia) 6-2 6-2 6-2

1970 French Open: Jan Kodes (Czechoslovakia) beat Željko Franulović (Yugoslavia) 6-2 6-4 6-0

2003 French Open: Juan Carlos Ferrero (Spain) beat Martin Verkerk (Netherlands) 6-1 6-3 6-2

1986 U.S. Open: Lendl beat Mecir 6-4 6-2 6-0

1991 U.S. Open: Stefan Edberg (Sweden) beat Jim Courier (U.S) 6-2 6-4 6-0

1974 Wimbledon: Connors beat Rosewall (Australia) 6–1 6–1 6–4

1983 Wimbledon: McEnroe beat Chris Lewis (New Zealand) 6–2 6–2 6–2

1980 French Open: Borg beat Vitas Gerulaitis (U.S.) 6–4 6–1 6–2