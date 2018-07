Saturday's order of play at Wimbledon

(Reuters) - Order of play on the main show courts on the sixth day of the Wimbledon tennis championships on Saturday (play starts at 1200 GMT/8 AM ET unless stated, prefix number denotes seeding):

Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 6, 2018 General view of spectators watching a big screen outside court 1 during the third round REUTERS/Andrew Boyers

Centre Court

Alex de Minaur (Australia) v 2-Rafa Nadal (Spain)

11-Angelique Kerber (Germany) v 18-Naomi Osaka (Japan)

21-Kyle Edmund (Britain) v 12-Novak Djokovic (Serbia)

Court One

1-Simona Halep (Romania) v Hsieh Su-wei (Taiwan)

Ernests Gulbis (Latvia) v 4-Alexander Zverev (Germany)

15-Nick Kyrgios (Australia) v 24-Kei Nishikori (Japan)

Court Two (play starts at 1030 GMT)

5-Juan Martin Del Potro (Argentina) v Benoit Paire (France)

Dominika Cibulkova (Slovakia) v 15-Elise Mertens (Belgium)