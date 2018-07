Tuesday's order of play at Wimbledon

(Reuters) - Order of play on the main show courts on the second day of the Wimbledon tennis championships on Tuesday (play starts at 1200 GMT/8 AM ET unless stated, prefix number denotes seeding):

Center Court

3-Garbine Muguruza (Spain) v Naomi Broady (Britain)

Dudi Sela (Israel) v 2-Rafael Nadal (Spain)

1-Simona Halep (Romania) v Kurumi Nara (Japan)

Court One

21-Kyle Edmund (Britain) v Alex Bolt (Australia)

Aliaksandra Sasnovich (Belarus) v 8-Petra Kvitova (Czech Republic)

Tennys Sandgren (U.S.) v 12-Novak Djokovic (Serbia)

Court Two (play starts at 1030 GMT)

22-Johanna Konta (Britain) v Natalia Vikhlyantseva (Russia)

James Duckworth (Australia) v 4-Alexander Zverev (Germany)

7-Dominic Thiem (Austria) v Marcos Baghdatis (Cyprus)

Vitalia Diatchenko (Russia) v 24-Maria Sharapova (Russia)