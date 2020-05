WDHLG-US-Notenbanker rechnet mit anhaltend hoher Arbeitslosigkeit in USA

(Wiederholung vom Vorabend)

19. Mai (Reuters) - Die US-Arbeitsmarktlage dürfte nach Darstellung eines führenden Vertreters der Notenbank Fed noch über Monate hinweg erheblich angespannt bleiben. Die Arbeitslosenrate könnte im Zuge der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf nahezu 20 Prozent steigen, hieß es in Anmerkungen des Präsidenten der Notenbank von Boston, Eric Rosengren, für ein Webinar am Dienstag. “Leider erwarte ich, dass selbst zum Jahresende die Arbeitslosenrate im zweistelligen Bereich bleiben wird.” (Reporterin: Jonnelle Marte; bearbeitet von Christian Rüttger Redigiert von Scot W. Stevenson bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069 7565 1236 oder 030 2888 5168)