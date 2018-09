August U.S. light vehicle sales by major automakers

(Adds Jaguar Land Rover August sales) Sept 4 (Reuters) - The following are U.S. auto sales results for August reported until Tuesday by top-selling automakers: AUTOMAKER Aug-18 Aug-17 PCT CHNG 1 Ford Motor 218,504 209,897 4.1 2 Toyota Motor^^ 223,055 227,625 -2 3 Fiat Chrysler 193,718 176,033 10 4 Honda Motor Co^ 147,903 146,049 1.3 5 Nissan^^^ 112,376 108,326 3.7 6 Subaru 64,088 63,215 1.4 7 Hyundai 57,542 54,310 6 8 Kia 53,864 53,323 1 9 Volkswagen 32,255 32,015 0.7 10 BMW 27,589 28,001 -1.5 11 Mazda Motor Co 25,816 25,846 -0.1 12 Mercedes/Smart 24,192 29,183 -17.1 13 Audi 20,907 19,811 5.5 14 Jaguar Land Rover 9,648 9,421 2.4 15 Volvo 8,970 7,994 12.2 16 Mitsubishi 8,416 8,164 3.1 17 Porsche 4,083 4,709 -13.3 TOTAL 1,232,926 1,203,922 2.4 AUTOMAKER YTD 2018 YTD 2017 PCT CHNG 1 Ford Motor 1,690,221 1,711,211 -1.2 2 Toyota Motor^^ 1,621,137 1,604,849 1 3 Fiat Chrysler 1,480,164 1,404,872 5.4 4 Honda Motor Co^ 1,074,329 1,088,881 -1.3 5 Nissan^^^ 1,001,863 1,056,309 -5.2 6 Subaru 446,374 423,728 5.3 7 Hyundai 444,342 454,733 -2.3 8 Kia 400,539 405,462 -1.2 9 Volkswagen 235,673 220,344 7 10 BMW 229,889 225,655 1.9 11 Mercedes/Smart 223,651 237,775 -5.9 12 Mazda Motor Co 213,865 194,559 9.9 13 Audi 148,070 141,606 4.6 14 Mitsubishi 85,693 70,765 21.1 15 Jaguar Land Rover 77,303 75,006 3.1 16 Volvo 65,214 49,066 32.9 17 Porsche 37,524 36,178 3.7 TOTAL 9,475,851 9,400,999 0.8 Note :- * General Motors values are not included, as it reports on a quarterly basis. ^ Honda Motor Co include Acura sales ^^ Toyota Motor numbers include Lexus sales ^^^ Nissan numbers include Infiniti division Source: Company filings and Reuters calculations (Compiled by Bengaluru Newsroom)