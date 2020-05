USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Tyson Foods, secteur de l’assurance, Canopy Growth/Constellation Brands)

PARIS, 4 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent indiquent une ouverture en baisse de 0,6% à 1,1%:

* BERKSHIRE HATHAWAY, fondée et dirigée par l’homme d’affaires Warren Buffett, a fait état samedi d’une perte nette trimestrielle record de près de 50 milliards de dollars (44,6 milliards d’euros) en raison de la pandémie de coronavirus. KBW a néanmoins relevé son objectif de cours, à 325.000 dollars contre 310.000 dollars.

* DELTA AIR LINES, AMERICAN AIRLINES, SOUTHWEST AIRLINES et UNITED AIRLINES - Berkshire Hathaway a vendu la totalité de ses participations dans les quatre compagnies aériennes américaines, a déclaré samedi Warren Buffett. Le conglomérat détenait 11% de Delta Air Lines, 10% d’American Airlines et Southwest Airlines et 9% d’United Airlines fin 2019, selon son rapport annuel et les documents déposés par la compagnie. Dans les échanges en avant-Bourse, les actions de ces quatre compagnies perdent entre 8% et 11%.

* Le secteur de l’assurance est en net recul dans les échanges en avant-Bourse. Le courtier Willis Towers Watson a estimé vendredi que les pertes en assurance dommages liées à la pandémie de coronavirus devraient se situer entre 32 et 80 milliards de dollars aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. PRUDENTIAL, METLIFE et AIG perdent entre 1,1% et 1,8%.

* TESLA - Le constructeur américain de voitures électriques a demandé une licence pour pouvoir fournir de l’électricité au Royaume-Uni, a rapporté samedi le Telegraph.

* INTEL est en discussions avancées en vue du rachat du développeur d’applications spécialisées dans les transports publics Moovit pour un milliard de dollars, a rapporté dimanche le site d’information financière Calcalist.

* TYSON FOODS, numéro un de la transformation de viande aux Etats-Unis, a fait état d’un chiffre d’affaires et d’un bénéfice par action trimestriels inférieurs aux attentes et anticipe une baisse du volume de ventes au second semestre en raison de la pandémie de coronavirus. Le titre perd 3,6% dans les échanges en avant-Bourse.

* GILEAD SCIENCES - La Food and Drug Administration (FDA), l’autorité fédérale du médicament aux Etats-Unis, a accordé en urgence au groupe pharmaceutique Gilead Sciences une autorisation de prescription de son antiviral expérimental remdesivir pour le traitement des patients atteints du COVID-19. Le titre gagne 2% en avant-Bourse.

* FERRARI - Le constructeur de voitures de luxe a annoncé lundi avoir revu à la baisse ses prévisions financières 2020, précisant que l’impact de la pandémie de coronavirus devrait se faire sentir principalement au deuxième trimestre.

* UBER TECHNOLOGIES a annoncé lundi la fermeture prochaine de son activité de livraison de repas Uber Eats dans huit pays dont la République tchèque, la Roumanie et l’Arabie saoudite faute de perspective claire d’y devenir numéro un ou numéro deux du marché.

* COMCAST - NBC Universal, filiale de Comcast, étudie une “réduction significative” de ses effectifs dans le cadre d’un plan d’économies, a rapporté vendredi soir le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier.

* LIBERTY GLOBAL - Telefonica, numéro un des télécommunications en Espagne, a confirmé lundi avoir engagé des discussions en vue d’une fusion de sa filiale britannique de téléphonie mobile O2 avec Virgin Media, câblo-opérateur contrôlé par le groupe américain Liberty Global.

* CANOPY GROWTH - L’action cotée à Wall Street du producteur canadien de cannabis gagne 9% dans les échanges avant-Bourse après que le groupe CONSTELLATION BRANDS, son premier actionnaire, a augmenté sa participation à 38,6% du capital. (Blandine Henault et Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)