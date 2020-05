USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Regeneron, Pfizer, Thomson Reuters, Marathon Petroleum, TechnipFMC et Fiat Chrysler)

PARIS, 5 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,8% à 1%:

* REGENERON PHARMACEUTICALS a dégagé un bénéfice trimestriel plus élevé que prévu, porté par la demande croissante pour son traitement oculaire Eylea. La société américaine de biotechnologie gagne près de 4% en avant-Bourse.

* PFIZER et BioNTech SE ont annoncé mardi avoir commencé à administrer leur candidat vaccin contre le COVID-19 lors de premiers essais cliniques sur l’homme aux États-Unis. Pfizer gagne 2,6% en avant-Bourse.

* THOMSON REUTERS, a annoncé mardi un chiffre d’affaires et un bénéfice d’exploitation du premier trimestre en hausse mais légèrement inférieurs aux attentes et a revu à la baisse son objectif de CA annuel en raison des perturbations causées par le coronavirus sur l’économie mondiale.

* FIAT CHRYSLER, a accusé une perte de 1,7 milliard d’euros au premier trimestre, contre un bénéfice l’an dernier, la pandémie de coronavirus ayant eu un impact significatif sur son activité, a annoncé mardi le constructeur automobile italo-américain.

* TECHNIPFMC prévoit de supprimer jusqu’à 700 emplois en Norvège en raison des difficultés du marché pétrolier, a déclaré mardi un porte-parole du groupe franco-américain de services pétroliers.

* MARATHON PETROLEUM a accusé une perte au premier trimestre après une charge de dépréciation de 12,4 milliards de dollars, les mesures de confinement devant contenir la propagation de la pandémie de COVID-19 ayant sapé la demande de pétrole et de gaz.

* DUPONT a annoncé mardi une réduction de 500 millions de dollars de ses dépenses d’investissement et a relevé son objectif d’économies annuelles face aux incertitudes provoquées par l’épidémie de coronavirus.

* UNITED AIRLINES HOLDINGS prévoit de supprimer au moins 3.400 postes administratifs et d’encadrement en octobre et a demandé à ses pilotes de se préparer à des changements, selon deux notes internes que Reuters a pu consulter.

* AMERICAN INTERNATIONAL GROUP a vu son bénéfice ajusté plonger de 93% au premier trimestre car il a dû mettre de côté 419 millions de dollars, en partie pour couvrir les sinistres liés à l’épidémie de COVID-19, que l’assureur a qualifiée de plus grande catastrophe en terme de perte jamais subie par le secteur. L’action reculait de 1,3% en après-Bourse.

* AMERISOURCEBERGEN, l’un des plus grands distributeurs américains de médicaments, a approché WALGREENS BOOTS ALLIANCE en vue de lui racheter sa division de vente en gros de produits pharmaceutiques, a-t-on appris lundi de sources proches du dossier.

* L BRANDS a annoncé lundi un accord annulant la vente prévue d’une participation majoritaire dans sa marque de lingerie Victoria’s Secret au fonds Sycamore Partners, évitant ainsi une bataille juridique autour d’une opération de 525 millions de dollars. L Brands perdait 14% dans les échanges après la clôture de lundi.

* HERTZ chute de 27% en avant-Bourse après une information du Wall Street Journal selon laquelle le groupe de location de voitures a fait appel à un conseiller supplémentaire afin de l’aider à préparer son placement sous la protection de la loi américaine sur les faillites, conséquence de l’épidémie de coronavirus sur son activité.

* AVIS BUDGET a publié lundi un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 9% et un bénéfice par action inférieur aux attentes, le loueur de véhicules anticipant une chute de 80% environ de son chiffre d’affaires en avril et en mai par rapport à la même période de l’année dernière. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Patrick Vignal)