USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, cours avant-Bourse, résultats de General Motors, CVS Health, Electronic Arts, Wendy’s, New York Times, Bunge)

PARIS, 6 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d’environ 0,6% :

* GENERAL MOTORS grimpe de 8% après la publication d’un bénéfice trimestriel en baisse mais supérieur aux attentes et la présentation par le constructeur de son plan pour la réouverture de la plupart de ses usines le 18 mai.

* CVS HEALTH grimpe de près de 5% en avant-Bourse après la publication mercredi d’un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes, la chaîne de pharmacies ayant tiré profit des stocks de médicaments constitués par les clients en raison du confinement.

* WALT DISNEY a publié mardi un bénéfice en baisse et inférieur aux attentes, les mesures pour contenir la pandémie de coronavirus ayant amputé ses profits de 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) en raison principalement de la fermeture de ses parcs à thème, mais le géant du divertissement a indiqué que le parc Disneyland de Shanghai rouvrirait le 11 mai avec des mesures de distanciation sociale. Le titre recule de 2% avant l’ouverture des marchés américains.

* ACTIVISION BLIZZARD a relevé son objectif de chiffre d’affaires annuel, désormais supérieur aux attentes du marchés, pour prendre en compte le succès de ses jeux, comme “Call of Duty”, en période de confinement. L’action de l’éditeur de jeux vidéo gagne 5% en avant-Bourse.

* ELECTRONIC ARTS recule, lui, de 3,3% en avant-Bourse, la hausse de son objectif de chiffre d’affaires étant jugée trop prudente par de nombreux analystes.

* PRUDENTIAL FINANCIAL a publié mardi un bénéfice trimestriel en baisse et inférieur aux attentes, les turbulences sur les marchés liées à la pandémie ayant nui aux performances de ses activités d’investissement et aux souscriptions de celles d’assurance.

* MATTEL a annoncé mardi que la baisse des ventes devrait s’amplifier au deuxième trimestre en raison des mesures de confinement liées au coronavirus. Le fabricant de jouets perdait 10% dans les échanges après la clôture des marchés américains.

* ABBVIE a annoncé avoir obtenu l’aval des autorités antitrust américaines au rachat d’ALLERGAN, une opération de 63 milliards de dollars annoncée en juin de l’an dernier.

* BEYOND MEAT a fait état mardi d’un bénéfice et d’un chiffre d’affaires meilleurs que prévu grâce une augmentation de la demande pour ses produits à base de substitut de viande. Le titre gagnait 3% en après-Bourse.

* PINTEREST chute de 16,4% dans les échanges en avant-Bourse, le site de partage de photos ayant publié mardi une perte trimestrielle plus lourde que prévu en raison de l’augmentation de ses coûts et du ralentissement de ses revenus publicitaires.

* GILEAD SCIENCES a fait savoir mardi qu’il était en discussions avec plusieurs laboratoires dans le but de produire son antiviral expérimental remdesivir contre le COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus, pour l’Europe, l’Asie, et les pays en voie de développement jusqu’à 2022 au moins.

* DEVON ENERGY - Le producteur de pétrole et de gaz a vu sa perte augmenter au premier trimestre en raison d’une dépréciation d’actifs de 2,8 milliards de dollars et prévoit de réduire sa production annuelle sur fond de plongeon de la demande et des cours du brut.

* OFFICE DEPOT grimpe de 14,6% après la publication de résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre.

* NEW YORK TIMES a dégagé un chiffre d’affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street à la faveur d’une augmentation des abonnements numériques avec l’importante couverture médiatique de la pandémie, mais le quotidien s’attend à un baisse marquée des ventes publicitaires pour le trimestre en cours.

* WENDY’S - La chaîne de restaurants a abaissé mercredi son dividende en raison de la crise provoquée par le coronavirus et a annoncé une baisse de plus de 50% de ses bénéfices au premier trimestre, pénalisée par les investissements pour le lancement de sa nouvelle formule de petit déjeuner.

* BUNGE - Le groupe de négoce de céréales et de produits agricoles a revu à la baisse ses perspectives annuelles après avoir subi une perte au premier trimestre.

* MATCH a annoncé mardi un chiffre d’affaires moins bon que prévu à cause du ralentissement de la croissance de son application de rencontres Tinder. (Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par)