USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Best Buy, Macy’s, Medtronic, cours en avant-Bourse)

PARIS, 21 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,4% à 0,6% :

* SCHLUMBERGER, numéro un mondial des services pétroliers, va remanier sa direction pour superviser une réorganisation de ses activités dans les prochains mois face au déclin historique de l’industrie pétrolière, selon une note aux employés que Reuters a pu consulter.

* BEST BUY - Le distributeur d’électronique grand public a fait état jeudi d’une baisse de 5,3% de ses ventes à magasins comparables sur le trimestre clos le 2 mai en raison des fermetures liées à l’épidémie. Son chiffre d’affaires total, dont le recul a été limité par l’envolée des ventes en ligne, ressort à 8,56 milliards de dollars contre 9,14 milliards un an plus tôt.

* MACY’S - L’action du groupe de grands magasins perd 1,8% dans les échanges en avant-Bourse après l’annonce de résultats préliminaires pour le premier trimestre de son exercice fiscal décalé marqués par une forte baisse des ventes (3,0 à 3,03 milliards de dollars contre 5,5 milliards un an plus tôt) et par une perte d’exploitation estimée entre 905 millions et 1,11 milliard de dollars.

* MEDTRONIC a annoncé jeudi une baisse de 44,9% de son bénéfice sur le quatrième trimestre de son exercice fiscal décalé, conséquence du report de nombreuses activités chirurgicales en raison de l’épidémie de coronavirus.

* L BRANDS a publié mercredi des résultats trimestriels décevants en raison de la fermeture ses magasins Victoria’s Secret et Bath & Body Works liée à l’épidémie de coronavirus.

* EXPEDIA - Le voyagiste en ligne a annoncé mercredi avoir constaté une reprise de la demande en mai et une stabilisation du taux d’annulation, après un trimestre marqué par une perte plus lourde qu’attendu. Le titre gagne 2,7% en avant-Bourse.

* TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE - L’éditeur de jeux vidéo a publié mercredi soir un chiffre d’affaires trimestriel ajusté supérieur aux attentes grâce à une demande soutenue pour ses titres “NBA 2K” et “Grand Theft Auto”. Le titre gagnait 2% dans les échanges hors séance après la clôture.

* BOEING - RBC entame le suivi du titre à “surperformance” avec un objectif de cours à 164 dollars.

* HONEYWELL - HSBC relève sa recommandation à “acheter” contre “conserver”.

* LOWE’S - Stifel relève sa recommandation à “acheter” contre “conserver”.

* NVIDIA publiera ses résultats après la clôture.