USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Ralph Lauren, Bristol-Myers Squibb, Bilibili, cours en avant-Bourse)

PARIS, 27 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de plus de 1,1% pour le Dow Jones comme le Standard & Poor’s et d’environ 0,3% pour le Nasdaq:

* Les valeurs du transport aérien, qui figurent parmi les plus affectées par la crise du coronavirus, continuent de surperformer le reste du marché: UNITED AIRLINES et AMERICAN AIRLINES GROUP gagnent plus de 7% dans les échanges en avant-Bourse.

* BOEING devrait annoncer cette semaine des suppressions d’emplois aux États-Unis après avoir révélé le mois dernier qu’il prévoyait de licencier 10% de ses 160.000 employés dans le monde, ont indiqué une source syndicale. Le titre prend 3,1% en avant-Bourse.

* WALT DISNEY devrait présenter dans la journée un plan de réouverture progressive de ses parcs à thème de Floride aux autorités locales. L’action du groupe de médias et de divertissement progresse de 2,5% en avant-Bourse.

* TWITTER, FACEBOOK - Donald Trump a menacé mercredi de réguler ou de fermer des opérateurs de réseaux sociaux, au lendemain de la décision de Twitter d’ajouter à l’un de ses messages un avertissement incitant les lecteurs à vérifier la véracité des affirmations du président américain. Les titres Twitter et Facebook reculent en avant-Bourse.

* AMAZON est en discussions avancées pour racheter la start-up de véhicules autonomes Zoox, une opération qui la valoriserait à moins de 3,2 milliards de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

* ALPHABET - L’autorité de la concurrence indienne enquête sur des allégations selon lesquelles la maison mère de Google abuse de sa position dominante pour promouvoir son application de paiement par téléphone portable en Inde, a-t-on appris de cinq sources proches du dossier.

* TESLA a réduit de 6% le prix de vente de ses véhicules électriques en Amérique du Nord à cause de la baisse de demande dans la région pendant la période de confinement.

* RALPH LAUREN recule de 2,5% en avant-Bourse après avoir publié une perte trimestrielle plus importante qu’attendu en raison de la fermeture de ses magasins à travers le monde pour endiguer à la propagation du coronavirus.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB - La Commission européenne a approuvé le médicament Zeposia pour le traitement d’une forme de sclérose en plaques, a annoncé mercredi le laboratoire américain. Le titre gagne 1% en avant-Bourse.

* TUESDAY MORNING - Le distributeur discount a annoncé son placement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, dont il espère sortir au début de l’automne. Le titre chute de 22,5% en avant-Bourse.

* BILIBILI prend 2,6% en avant-Bourse grâce au relèvement de recommandation de Morgan Stanley à “surpondérer” contre “pondération en ligne”.