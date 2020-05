Fed warnt vor Gefahren für Finanzsektor durch Virus-Krise

Washington, 15. Mai (Reuters) - Die US-Notenbank (Fed) hat vor deutlichen Risiken für den Finanzsektor in der Virus-Krise gewarnt, da Unternehmen und Privathaushalte auf absehbare Zeit mit größeren Geldproblemen konfrontiert sein könnten. In ihren jüngstem Bericht zur Finanzstabilität warnte die Fed am Freitagabend vor gravierenden Folgen, falls die Pandemie länger andauern oder schwerere Folgen haben sollte als bislang gedacht. “Der Covid-19 Ausbruch birgt schwere Risiken für Unternehmer jedweder Größe und Millionen Haushalte”, hieß es. Niemand - von Hedgefonds über Großbanken bis hin zu Privathaushalten - sei vor einem Zahlungsverzug gefeit. Von der Krise betroffene Akteure könnten damit zum Verkauf von Vermögenswerten gezwungen sein. Am Ende könne der Bankrott stehen. So seien auch Geschäftshäuser und landwirtschaftliche Flächen aktuell hoch bewertet. Wenn hier die Preise absacken würden, könnten jene Probleme bekommen, die Kredite darauf laufen hätten. (Reporter: Pete Schroeder und Howard Schneider, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888-5168 oder 069-7565-1236.)