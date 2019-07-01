НЕДЕЛЯ НА УОЛЛ-СТРИТ-Технический сектор лидирует на Уолл-стрит под конец первого полугодия

САН-ФРАНЦИСКО, 1 июл (Рейтер) - Лидерами Уолл-стрит за первое полугодие 2019 года стали акции технологического сектора, в то время как инвесторы ждут снижения ставок ФРС и несмотря на то, что Apple и производители микросхем столкнулись турбулентностью на фоне торговой войны между США и Китаем.

Индекс информационных технологий S&P 500 подскочил в июне на 9%. Индекс S&P 500 достиг рекордного максимума 21 июня, поскольку настроения рынка были подогреты ожиданиями, что Федеральный резерв снизит процентные ставки уже в июле, чтобы избежать замедления роста экономики из-за торговой войны США и Китая.

Инвесторы ищут признаки прогресса в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, поскольку лидеры стран решили вернуться за стол переговоров о торговом соглашении после предложенных Трампом уступок, включающих в себя отмену новых пошлин и смягчение ограничений против компании Huawei.

Другие инвесторы считают, что оптимизм по поводу акций технологических компаний основан на ожиданиях, что рост прибылей в секторе в ближайшие несколько лет будет опережать рост остальной экономики.

Индекс технологического сектора вырос в этом году на 26%, что значительно превосходит доходность S&P 500 в 17%. В июне лидирующие места заняли Nvidia, Apple и Xerox , поднявшись на более 13%.

Бумаги Facebook, Amazon и Netflix выросли более чем на 7%, превзойдя чуть менее, чем 7-процентный рост S&P 500, поскольку инвесторы сделали ставки на быстрорастущие, волатильные акции.

Неопределенность, связанная с торговым конфликтом и внесением Вашингтоном в черный список китайской компании Huawei, подтолкнули индекс Philadelphia Semiconductor к падению на 8% с рекордно высокого уровня в апреле. Тем не менее, индекс продолжает показывать годовой прирост на уровне 27%, подкрепленный ожиданиями, что падение мировых продаж вскоре достигнет минимума, и спрос начнет расти.

Базовый индекс производителей микросхем вырос более чем на 5% со вторника после того, как компания Micron Technologies сообщила о возобновлении торговых отношений с Huawei и прогнозах восстановления спроса во второй половине года.

Аналитики считают, что прибыль сектора информационных технологий за второй квартал сократится из-за неуверенности, вызванной торговой войной, и зависимости компаний от китайского рынка сбыта. Согласно данным IBES Refinitiv, прибыль на акцию снизится на 8%.

Ожидается, что производители полупроводников в S&P 500 покажут падение прибыли во втором квартале на 28% и на 20% за весь год. Аналитики ожидают, что Advanced Micro Devices и их прямой конкурент Nvidia, столкнутся с падением прибыли на акцию в среднем на более чем 40% за квартал.

“Экономика в действительности не сильно замедлилась. Это говорит о том, что мы все еще находимся на циклическом рынке, и есть потенциал роста, и технологии, как правило, являются одними из его лидеров”, - считает Рэнди Фредерик, вице-глава отдела торговли и производных финансовых инструментов компании Charles Schwab.

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