ACÇÕES EUA-Petróleo ajuda futuros Wall Street a subir ligeiramente

22 Nov (Reuters) - Uma subida nos preços do crude norte-americano fizeram os futuros de Wall Street subir esta quarta-feira, com os corretores de olhos postos numa descida das acções da Hewlett Packard depois do CEO ter dito que está de saída, e também nas minutas da última reunião de política da Reserva Federal.

O índice S&P 500 fechou em alta na terça-feira pela primeira vez em quase duas semanas, apoiado por ganhos das acções de tecnologia. O Índice CBOE de Volatilidade, o barómetro de Wall Street para receio, desceu para o seu valor mais baixo em mais de duas semanas.

A Presidente da Reserva Federal, Janet Yellen, na terça-feira manteve a sua previsão de que a inflação irá em breve recuperar, mas fez uma advertência invulgar: está “muito incerta” sobre isto e aberta à possibilidade de que os preços possam permanecer baixos durante anos.

O Comité de Mercado Aberto da Fed divulga as minutas da sua reunião de política de Outubro às 2:00 p.m. TMG (1800 TMG).

Os futuros do Nasdaq 100 e-minis seguem a ganhar 0,15 pct, os do S&P 500 e-minis somam 0,12 pct e os futuros Dow e-minis avançam 0,21 pct.