BOLSAS EUA-Futuros ganham com optimismo em torno da flexibilização dos 'lockdowns'

6 Mai (Reuters) - Os futuros dos índices de acções dos EUA sobem nesta quarta-feira à medida que os investidores ganham esperança com a retoma da actividade empresarial em vários países e com os Estados Unidos a relaxarem as restrições induzidas pelo coronavírus.

Depois de mergulhar para mínimos ao nível de 2016, em Março, e com as medidas de bloqueio a esmagarem as cadeias de abastecimento e a procura por parte dos consumidores, o índice de referência S&P 500 recuperou vigorosamente em Abril, com um estímulo sem precedentes e sinais de que o surto atingia o seu pico.

Mas com os dados ainda a preverem uma grave recessão económica e milhões de americanos desempregados, os analistas alertaram para uma nova recessão, sobretudo se a reabertura das economias desencadear uma nova vaga de infecções.

O Relatório Nacional do Emprego da ADP deverá dar mais uma perspectiva sobre o impacto no mercado de trabalho ainda nesta quarta-feira, seguido dos dados mais completos do Departamento do Trabalho sobre os salários dos trabalhadores não agrícolas, a apresentar na sexta-feira.

No início da negociação pré-mercado, a Activision Blizzard , saltou 5,4% depois de ter aumentado as suas previsões de receitas com o aumento da procura de jogos de vídeo em meio aos lockdowns, como o seu “Call of Duty”..

A CVS Health Corp ganhou 4,1% depois da empresa ter registado lucros melhores do que o esperado no primeiro trimestre, uma vez que o seu negócio de gestão de benefícios farmacêuticos e as suas farmácias beneficiaram de clientes que armazenam medicamentos devido aos bloqueios do COVID-19..

A Walt Disney Co, por outro lado, caiu 2% depois de estimar que as medidas globais para conter o coronavírus cortaram os seus lucros em 1,4 mil milhões de dólares, na sua maioria provenientes dos seus parques temáticos fechados..

A Mattel Inc mergulhou 6,2% após o fabricante de brinquedos ter previsto uma queda acentuada nas vendas do segundo trimestre na terça-feira.

Texto original em inglês: (Reportagem de Shreyashi Sanyal, traduzido para português por André Vitor Tavares em Gdansk Newsroom; Editado por Patrícia Vicente Rua em Lisboa)