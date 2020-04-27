US STOCKS-Фьючерсы растут на фоне подготовки штатов к смягчению карантина

27 апр (Рейтер) - Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в понедельник, на фоне признаков, что все больше штатов готовятся к отмене введенных из-за коронавируса ограничений, в то время как инвесторы ждали отчетов крупных компаний, включая Apple и Microsoft, позднее на этой неделе.

Уолл-стрит закрылась в плюсе в пятницу благодаря ралли технологических гигантов, а настроения улучшились после того, как Джорджия стала первым штатом, ослабившим ограничения, несмотря на неодобрение со стороны президента Дональда Трампа и экспертов в области здравоохранения.

Закрытие экономики США из-за пандемии коронавируса - это шок исторических масштабов, который, вероятно, приведет к росту уровня безработицы в стране до 16% или выше в этом месяце и потребует дополнительных мер стимулирования для обеспечения сильного восстановления, сказал в воскресенье экономический советник Белого дома.

Акции Boeing Co выросли на 1,6% на внебиржевых торгах после того, как в выходные компания вышла из сделки о покупке подразделения коммерческих самолетов бразильской Embraer на сумму $4,2 миллиарда.

“То, что мы сейчас видим, очень многообещающе... включая тот факт, что штаты в США и страны по всей Европе начинают по крайней мере планировать отмену ограничений”, - сказал Крейг Эрлам из OANDA в Лондоне.

Фьючерсы на индекс Dow Jones к 15:43 МСК выросли на 0,91%, на S&P 500 - на 0,95%, на Nasdaq Composite - на 1,15%.

Около 173 компаний индекса S&P 500 отчитаются о квартальных результатах на этой неделе, в том числе Apple <AAPL.О>, Amazon.com, Microsoft, Boeing, Ford , General Electric и Chevron.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (С Ниведита и Медха Сингх в Бангалоре; Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)