EXCLUSIVA-Venezuela dice acordó con ONU que parte de oro en Banco de Inglaterra se use para alimentos y medicinas en pandemia

CARACAS, 27 mayo (Reuters) - El Banco Central de Venezuela (BCV) acordó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destinar parte del oro que está en el Banco de Inglaterra a la compra directa de medicinas, alimentos y equipos médicos para enfrentar la pandemia del COVID-19, dijo el miércoles el presidente del ente emisor.

Las autoridades venezolanas defenderán el mecanismo discutido en marzo con el PNUD por 1.000 millones de dólares ante una corte en Londres donde reclaman que el Banco de Inglaterra se niega a seguir las instrucciones de vender parte del oro venezolano, informó Calixto Ortega en una entrevista a Reuters desde la sede del BCV.

“Acordamos con el Programa de Naciones Unidas que recibieran ellos los fondos directamente”, dijo Ortega.

“No es mi palabra, no es que estoy diciendo que voy a comprar alimentos, medicinas y equipos médicos. Son las Naciones Unidas quienes lo están diciendo y ellos no se van a prestar a nada oscuro, que no sea neutral, independiente”, agregó.

El jefe del Banco Central dijo que espera conseguir en un juicio expedito de pocas semanas que el Banco de Inglaterra entregue parte del oro que le solicitan desde 2019 para enfrentar la urgencia económica bajo la pandemia.

El Banco de Inglaterra y el PNUD no respondieron de inmediato a una solicitud de más información. (Reporte de Deisy Buitrago Editado en español por Javier López de Lérida)