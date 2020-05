EU-Experte - Impfstoff vielleicht in einem Jahr bereit zur Zulassung

Amsterdam/Berlin, 14. Mai (Reuters) - Ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus könnte EU-Experten zufolge in etwa einem Jahr zur Zulassung bereitstehen. Ein “optimistisches Szenario” ergebe Anfang 2021, erklärte am Donnerstag Marco Cavaleri, bei der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) für Impfstoffe zuständig. Er zeigte sich skeptisch, dass ein derartiges Mittel bereits im September zur Verfügung stehen könnte. Zwar unternehme die EMA alles in ihrer Macht stehende, um eine Zulassung zu beschleunigen. Allerdings müsse sichergestellt sein, dass ein derartiger Impfstoff sicher und effektiv sei. Die EMA befasse sich gegenwärtig mit 115 Mitteln gegen Covid-19. Sie ist für Arzneimittel-Zulassungen in der EU zuständig.

In Deutschland übernimmt unter anderem das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) diese Aufgabe here für nationale Zulassungen. Dessen Präsident Klaus Cichutek zeigte sich zuversichtlich, bis Ende des Jahres konkret über die Zulassung eines Impfstoffes sprechen zu können. "Ich gehe davon aus, dass es in Deutschland drei weitere klinische Prüfungen von Impfstoffkandidaten geben wird", sagte er dem "Mannheimer Morgen". Ab Herbst könne es Prüfungen zur Sicherheit und zur Wirksamkeit geben. "Wenn all diese klinischen Prüfungen positiv ausfallen, unterhalten wir uns gegen Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres darüber, wie man in Richtung einer Zulassung kommt."