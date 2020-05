VORBERICHT-Internationale Konferenz soll Milliarden Euro gegen Virus einsammeln

Berlin, 04. Mai (Reuters) - Auf einer internationalen Geberkonferenz wollen heute (Montag) Regierungen, Pharmaunternehmen und private Stiftungen neue Gelder für die Entwicklung eines Imfstoffes gegen das Coronavirus einsammeln. Schätzungen zufolge fehlen noch einige Milliarden Euro, um im Kampf gegen die Pandemie erfolgreich zu sein. Daran werde sich Deutschland “mit einem deutlichen finanziellen Beitrag beteiligen”, kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Wochenende an.

Auf Einladung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sollen auf der Videokonferenz die Spenden eingesammelt werden. "Die Mittel, die wir mobilisieren, werden eine beispiellose globale Zusammenarbeit (...) in Gang setzen", heißt es in einer Erklärung von der Leyens, Merkels, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsidenten Giuseppe Conte und dessen norwegische Amtskollegin Erna Solberg.