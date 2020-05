Spanier dürfen nach sieben Wochen wieder zum Sport raus

Madrid, 02. Mai (Reuters) - In Spanien wurden die Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiter gelockert. Erstmals seit sieben Wochen durften Erwachsene wieder draußen Sport treiben. “Ich habe mich danach gesehnt”, sagte Joggerin Mar Visser, die in Castelldefels in der Nähe von Barcelona ihre Runden drehte. “Das ist besser als drinnen zu laufen oder Yoga oder Pilates zu machen.” In Barcelona waren am Samstag auch Fahrradfahrer in Strandnähe unterwegs, Surfer und Paddelbootfahrer tummelten sich auf dem Wasser. Auch in der Hauptstadt Madrid bevölkerten Fahrradfahrer und Skateboarder die Boulevards. “Ich habe mich seit Wochen darauf gefreut”, sagte Charlotte Fraser-Prynne, eine britische Regierungsberaterin, die als eine der ersten um den Retiro Park in Madrid herum joggte. “Ich bin sehr glücklich, dass ich nach sechs Wochen Yoga-Videos wieder raus darf.” Hunderte begnügten sich mit dem Bürgersteig um den Park, da dieser weiterhin geschlossen blieb.

Ministerpräsident Pedro Sanchez rief die Bevölkerung auf, sich an die Abstandsregeln zu halten und mit Bedacht zu handeln. “Heute gehen wir einen weiteren Schritt bei den Lockerungen, aber wir müssen es besonnen und verantwortungsvoll tun. Das Virus ist noch da”, twitterte er. Um zu vermeiden, dass zu viele Menschen gleichzeitig auf den Straßen sind, hat die Regierung ein Schichtsystem eingeführt. Verschiedenen Altersgruppen wurden bestimmte Zeiten zugewiesen, zu denen sie ihre Wohnungen verlassen dürfen. Vergangenes Wochenende durften Kinder erstmals seit Wochen wieder für eine Stunde an die frische Luft.

Spanien ist eines der von dem Virusausbruch am stärksten betroffenen Länder weltweit, das öffentliche Leben stand seit dem 14. März weitgehend still. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus stieg am Samstag auf mehr als 25.000. Das Gesundheitsministerium meldete einen Zuwachs um 276 auf 25.100. Die Zahl der bestätigten Infektionen legte um 1366 zu auf 216.582.

Sanchez hatte diese Wochen einen Vier-Stufen-Plan vorgestellt, um bis Ende Juni zu Normalität zurückzukehren und die Wirtschaft wieder anlaufen zu lassen. Das Vorgehen soll von Region zu Region unterschiedlich verlaufen, je nachdem wie sich die Infektionsrate entwickelt, wie viele Intensivbetten frei sind und wie gut die Vorgaben etwa zum Mindestabstand eingehalten werden. In der Vorbereitungsphase ab Montag dürfen Friseure und andere Geschäfte, die mit Terminvergabe arbeiten, wieder öffnen. Restaurants dürfen Essen zum Mitnehmen anbieten. Mit der ersten Phase ab dem 11. Mai dürfen Bars den Außenbereich wieder öffnen, aber nur mit einem Drittel der Plätze. Dann dürfen sich gesunde Menschen ohne Vorerkrankungen auch wieder in Gruppen treffen. Bei Sterbefällen dürfen Familienmitglieder wieder zu Beerdigungen.

Ende Mai sollen Theater und Kinos wieder ihre Tore öffnen dürfen, allerdings darf nur etwa ein Drittel der eigentlichen Besucherzahl herein. Auch soll der Schulbesuch teilweise wieder erlaubt werden. Die meisten Schulen bleiben jedoch bis September geschlossen. In der letzten Phase, die etwa Ende Juni starten soll, sollen die Einschränkungen für Restaurants und Bars weiter gelockert und Strände wieder freigegeben werden. Geschäfte dürfen eingeschränkt öffnen, ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Kunden muss eingehalten werden.