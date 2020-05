FOKUS 1-Trumps Corona-Experte warnt vor neuen Ausbrüchen und rascher Lockerung

* Experte Fauci: Echtes Risiko neuer unkontrollierbarer Ausbrüche

* Bundesstaaten sollten Anzeichen einer Entspannung abwarten (durchweg neu)

Washington, 12. Mai (Reuters) - Der Pandemie-Experte und US-Regierungsberater Anthony Fauci warnt vor einer zu frühen Lockerung der Beschränkungen für die Wirtschaft und vor neuen Ausbrüchen des Coronavirus. “Es besteht das echte Risiko, dass Sie einen Ausbruch auslösen, den Sie vielleicht nicht kontrollieren können”, sagte er am Dienstag vor dem Gesundheitsausschuss des US-Senats. Weitere Ausbrüche des Virus bedeuteten nicht nur für viele Menschen unnötiges Leid und Tod. Sie seien auch ein Rückschlag auf dem Weg zur wirtschaftlichen Erholung. Fauci rief die Bundesstaaten auf, dem Rat der Gesundheitsexperten zu folgen und vor einer Lockerung Anzeichen einer Entspannung wie den Rückgang der Neuinfektionen abzuwarten. Präsident Donald Trump dagegen ermuntert die Staaten, die seit Wochen bestehenden Beschränkungen zu lockern.

Fauci sorgte allerdings vor dem Senatsausschuss für Ernüchterung. Es dauere noch, bis ein Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt und auf dem Markt sei, sagte er. Daher sollten sich die Behörden auf die bewährten Maßnahmen und Beschränkungen konzentrieren, um eine Verbreitung des Virus einzudämmen. Fauci gehört zu Trumps Task Force im Kampf gegen das Coronavirus und leitet das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten. Er ist ein anerkannter Pandemie-Experte und nahm auch regelmäßig an Trumps Pressekonferenzen zum Stand der Lage teil.

Vergangene Woche hatte das Präsidialamt jedoch verhindert, dass Fauci vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses aussagt. Diese Kongresskammer wird von den oppositionellen Demokraten kontrolliert, die überwiegend vor zu raschen Lockerungen warnen. In der anderen Kammer, dem Senat, haben Trumps Republikaner die Mehrheit; sie argumentieren, längere Beschränkungen hätten negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und der Wirtschaft.

ÜBER 80.000 TOTE UND MEHR ALS 1,3 MILLIONEN INFIZIERTE

Mit dem Coronavirus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann, haben sich in den USA mehr als 1,3 Millionen Menschen angesteckt. Über 80.000 Patienten sind gestorben. Die USA sind weltweit das am stärksten von der Pandemie betroffene Land.

Im Zuge der Beschränkungen ist die Arbeitslosigkeit auf den höchsten Stand seit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren geschnellt. Große Teile der Wirtschaft stehen faktisch still. Der Druck auf die Behörden der Bundesstaaten, ihre jeweiligen Corona-Schutzmaßnahme zurückzufahren, steigt. Während einige von ihnen Lockerungen in den Wege geleitet oder zumindest in Aussicht gestellt haben, wollen viele Firmen nicht länger warten. So ließ Tesla-Chef Elon Musk die Produktion in einem Werk in Kalifornien trotz Verbots wieder anfahren.

Trump, der im November wiedergewählt werden will, hatte erst am Montag abermals die Bundesstaaten zu einer raschen Lockerung der Unternehmensbeschränkungen gedrängt. Seine Regierung hat die Entscheidung über eine Lockerung weitgehend den Gouverneuren der Bundesstaaten überlassen. Gleichzeitig wurden in Trumps Amtssitz die Schutzmaßnahmen verschärft, nachdem zwei Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden waren. Für alle Besucher des Westflügels des Weißen Hauses, von dem aus die Regierungsgeschäfte geführt werden, besteht nunmehr Maskenpflicht. (Reporter: Makini Brice, Richard Cowan, Doina Chiacu, Tim Ahmann geschrieben von Sabine Ehrhardt; redigiert von Georg Merziger.)