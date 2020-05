INTERVIEW-WHO-Seuchenbekämpfer - Einige Staaten suchen vorsichtig Rückkehr zur Normalität

Genf, 03. Mai (Reuters) - Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht in Teilen der Welt vorsichtige Schritte hin zu einer Wiederaufnahme der Normalität im sozialen und wirtschaftlichen Leben. “Auf globaler Ebene ist die Situation zwar noch sehr, sehr ernst”, sagte der Chef des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle, Mike Ryan, am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings entwickele sich die Pandemie in verschiedenen Ländern unterschiedlich. “Was wir lernen ist, dass es möglich ist, die Seuche unter Kontrolle zu bringen und das es möglich ist, damit zu beginnen, ein normales soziales und wirtschaftliches Leben wieder aufzunehmen.” Dabei müsse allerdings mit extremer Vorsicht vorgegangen werden.

In manchen Ländern in Afrika und Südamerika beschleunige sich die Ausbreitung der Pandemie immer noch, sagte der WHO-Seuchenbekämpfer. Dagegen hätten andere Staaten wie China, Südkorea, Singapur oder Neuseeland eine Stabilisierung erreicht. In Europa und Nordamerika erhole man sich von "sehr intensiven Epidemien" und versuche nun, einen sicheren Ausweg aus sozialen und ökonomischen Beschränkungen zu finden. In Italien und Spanien sei den Menschen ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit gestattet, in Israel seien einige Schulen wiedereröffnet worden. "Wir sind mitten im Kampf um unser Leben - alle von uns auf der ganzen Welt", sagte Ryan.