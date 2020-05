VIRUS-TICKER-14.919 Neuinfektionen in Brasilien

17. Mai (Reuters) - Das neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus. Es folgen aktuelle Entwicklungen:

01.51 Uhr - In Brasilien gibt das Gesundheitsministerium 14.919 Neuinfektionen bekannt. Damit steigt die Zahl der registrierten Ansteckungen auf 233.142. Das ist das vierthöchste Niveau weltweit. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung wächst um 816 auf 15.633.

00.44 Uhr - Die EU-Kommission warnt vor russischen Desinformationskampagnen in der Coronakrise. "Unsere Beobachtungen zeigen, dass verschiedene offizielle und staatlich unterstützte Quellen aus Russland – das heißt kremlfreundliche Quellen und russische Staatsmedien – weiterhin Verschwörungstheorien und Desinformationen in der EU und ihren Nachbarländern verbreiten", sagt der EU-Kommissionssprecher für Außenbeziehungen, Peter Stano, der Zeitung "Bild am Sonntag". Ziel der Kampagnen sei es, die Glaubwürdigkeit der EU und der Mitgliedstaaten sowie die Krisenbewältigung infrage zu stellen und "das Vertrauen der Öffentlichkeit in die heimischen Behörden zu untergraben". Es sei "möglicherweise mit erheblichen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit" zu rechnen.