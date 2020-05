VIRUS-TICKER-China fordert USA zu Kooperation statt Konfrontation auf

24. Mai (Reuters) - Das neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus. Es folgen aktuelle Entwicklungen:

11.10 Uhr - China mahnt die USA zur Zusammenarbeit. Beide Länder würden von Kooperation profitieren und bei Konfrontation verlieren, sagt Chinas Außenminister Wang Yi. Sie müssten eine Möglichkeit der friedlichen Koexistenz finden. Zudem müssten beide Seiten ihre Wirtschaftspolitik abstimmen, dies sei im Sinne der eigenen Volkswirtschaften ebenso wie der Weltwirtschaft.

10.57 - Uhr - China hat den Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gegen Kritik in Schutz genommen. Ghebreyesus leiste gute Arbeit, sagt der Außenminister Wang Yi. Länder mit Anstand würden die Organisation unterstützen. US-Präsident Donald Trump hat die WHO dagegen wiederholt kritisiert und ihr mit einem Zahlungsstopp gedroht.

10.13 Uhr - Im Iran ist eine 107-jährige Frau einem Medienbericht zufolge von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus genesen. Sie habe sich erholt und das Krankenhaus in Arak wieder verlassen können, meldet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Fars. Zuvor sei sie “einige Zeit” isoliert behandelt worden. Der Iran ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land im Nahen Osten mit insgesamt 133.521 Infektionen und 7359 Todesfällen.

06.57 Uhr - Thailand hat zum vierten Mal in diesem Monat keine Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen blieb bei 3040, die Zahl der Todesfälle bei 56. 2921 Menschen gelten als genesen von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

04.33 Uhr - Das Robert-Koch-Institut meldet 431 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen in Deutschland auf 178.281, wie das RKI mitteilt. Die Zahl der Todesfälle legt binnen 24 Stunden um 31 auf 8247 zu. Die Zahl der nachweislich Genesenen liegt dem RKI zufolge bei etwa 160.300, rund 500 mehr als am Vortag.

03.31 Uhr - China hat am Samstag drei neue Infektionen mit dem Coronavirus ermittelt, nachdem am Freitag erstmals seit Ausbruch der Epidemie keine neuen Fälle bekanntgeworden waren. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle erhöhte sich damit auf 82.974, wie die Nationale Gesundheitskommission am Sonntag bekanntgab. Die Zahl der Todesopfer blieb mit 4634 unverändert.

02.07 Uhr - Argentinien verlängert die strengen Ausgangsbeschränkungen in der Hauptstadt Buenos Aires bis zum 7. Juni. Das kündigte Präsident Alberto Fernandez am Samstag (Ortszeit) an. Die Stadt hatte in den vergangenen Tagen einen stetigen Anstieg der Coronavirus-Fälle verzeichnete. Ursprünglich sollte der Lockdown an diesem Sonntag aufgehoben werden. Er ist seit dem 20. März in Kraft. In einigen Regionen des Landes wurden die Beschränkungen bereits wieder gelockert.