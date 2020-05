VIRUS-TICKER-Deutschland hilft Äthiopien mit 120 Millionen Euro

10. Mai (Reuters) - Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Es folgen aktuelle Entwicklungen:

02.29 Uhr - Deutschland unterstützt Äthiopien nach Angaben von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller mit 120 Millionen Euro. Dabei handele es sch um zweckgebundene Mittel zur Stabilisierung und dem Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bisher gebe es in dem Land mit seinen 110 Millionen Einwohnern gerade einmal 150 Intensivbetten. Mit dem Geld werde der Kurs des äthiopischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers Abyi Ahmed unterstützt, der Pressefreiheit, Korruptionsbekämpfung und wirtschaftliche Modernisierung spürbar vorangebracht habe. Diese Erfolge seien jetzt massiv gefährdet. “In Äthiopien sind die Exporte nach Europa um ein Drittel zurückgegangen. Fabriken schließen.” Millionen Menschen rutschten in Armut ab.

01.27 Uhr - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Produktion von Atemschutzmasken massiv ankurbeln. Die Regierung werde Programme auflegen, um Anlagen zur Herstellung sicherer Masken zu fördern, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Noch im Mai starte ein “Sprinterprogramm”, um kurzfristig verfügbare Maschinen zur nationalen und europäischen Herstellung zertifizierter Masken zu fördern. Dabei sei ein staatlicher Investitionskostenzuschuss von bis zu 30 Prozent geplant. Damit sollten Anreize geschaffen werden, um eine Produktionskapazität von jährlich etwa 2,5 Milliarden Schutzmasken aufzubauen. Die Krise zeige, dass Deutschland und Europa dringend mehr Eigenständigkeit bei der Produktion von Schutzausrüstung benötigten.

01.10 Uhr - Die gesamte Mannschaft des Fußball-Bundesliga-Zweitligisten Dynamo Dresden muss in Quarantäne. Der Clubs teilte auf seiner Webseite mit, dass weitere Tests der Mannschaft und des Betreuerstabs zwei neue Coronavirus-Fälle gezeigt hätten. Das Gesundheitsamt habe deswegen eine vierzehntägige häusliche Quarantäne angeordnet, in der weder trainiert noch am Spielbetrieb teilgenommen werden könne. Damit könne die Saison nicht wie geplant mit dem Spiel am 17. Mai bei Hannover 96 wieder aufgenommen werden.

00.50 Uhr - Die deutsche Tourismusindustrie rechnet mit einer Million Arbeitslosen, sollte es keine staatlichen Hilfen geben. “Wir schätzen, dass von den rund drei Millionen Beschäftigten in Tourismus und Gastgewerbe rund eine Million von Arbeitslosigkeit bedroht sind”, sagt Verbandspräsident Michael Frenzel der “Welt am Sonntag”. Rund 70 Prozent von ihnen bekämen jetzt schon Kurzarbeitergeld. Die wirtschaftliche Lage der Branche habe sich katastrophal verschärft. Bis Mitte Juni verliere sie fast elf Milliarden Euro Umsatz. Hinzu kämen Rückerstattungsansprüche von drei bis vier Milliarden Euro für abgesagte Reisen. Im Veranstaltergeschäft bestehe die Gefahr, dass nur noch ein paar Onlineunternehmen wie Booking und Expedia den Markt beherrschen und unter sich aufteilen würden. Die mittelständische Struktur mit vielen Spezialveranstaltern und Reisebüros, die eine der Stärken der deutschen Reisewirtschaft sei, werde es in dieser Form nicht mehr geben.

00.16 Uhr - Die Bundesregierung plant für die Kulturszene weitere Hilfen zur Abfederung virus-bedingter Einnahmeausfälle. Die Verhandlungen mit dem Bundesfinanzminister und dem Parlament dazu liefen auf Hochtouren, sagt Kultur-Staatsministerin Monika Grütters der “Welt am Sonntag”. “Wo notwendig, werden wir unsere Programme selbstverständlich nachjustieren. Derzeit arbeite ich intensiv an einem großen, über die bisherigen Maßnahmen hinausgehenden Kulturunterstützungsprogramm.”