VIRUS-TICKER-RKI - 353 Neuinfektionen und 62 weitere Todesfälle in Deutschland

28. Mai (Reuters) - Das neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus. Es folgen aktuelle Entwicklungen:

05.12 Uhr - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten (RKI) um 353 auf 179.717. Binnen 24 Stunden sind 62 weitere Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland beläuft sich demnach laut RKI auf 8411.

03.06 Uhr - Großbritannien schließt vorübergehend seine Botschaft in Nordkorea. “Die britische Botschaft in Pjöngjang wurde am 27. Mai 2020 vorübergehend geschlossen und alle diplomatischen Mitarbeiter haben die DVRK vorerst verlassen”, schreibt Botschafter Colin Crooks auf Twitter unter Verwendung der Initialen des offiziellen Namens Nordkoreas, der Demokratischen Volksrepublik Korea. Die Entscheidung sei getroffen worden, da “Einreisebeschränkungen es unmöglich gemacht haben, unsere Mitarbeiter zu rotieren und den Betrieb der Botschaft aufrechtzuerhalten”, teilt das britische Außenministerium mit. Die diplomatischen Beziehungen blieben bestehen und Großbritannien wolle so schnell wie möglich wieder in Pjöngjang präsent zu sein, heißt es.

01.02 Uhr - In Brasilien steigt die Zahl der Todesfälle auf über 25.000. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind in dem lateinamerikanischen Land binnen 24 Stunden weitere 1086 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben, die Gesamtzahl beläuft sich auf 25.598 Todesopfer. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle steigt nach offiziellen Angaben um 20.599 auf 411.821.