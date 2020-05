VIRUS-TICKER-Wahlumfrage - Union 22 Prozentpunkte vor der SPD

03. Mai (Reuters) - Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Es folgen aktuelle Entwicklungen:

00.26 Uhr - Die SPD kann in der Wählergunst nicht von ihrem Krisenmanagement in der Coronavirus-Pandemie profitieren. Im Sonntagstrend, den das Umfrageinstitut Kantar für “Bild am Sonntag” erhebt, verlieren die Sozialdemokraten einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommen nun auf 15 Prozent. Sie sind damit wieder gleichauf mit den Grünen, die ebenfalls bei 15 Prozent landen. Die Union verliert zwar einen Prozentpunkt, ist aber trotzdem klar stärkste Partei. Sie kommt auf 37 Prozent und liegt damit 22 Prozentpunkte vor ihrem Koalitionspartner. Die AfD setzt ihren Erholungskurs fort und kommt nun auf zwölf Prozent (plus ein Prozentpunkt), die Linkspartei bleibt bei neun Prozent, die FDP liegt stabil bei sechs Prozent.

00.00 Uhr - Die Bundesregierung rechnet nicht mit Zuschüssen zur Bundesagentur für Arbeit trotz rund zehn Millionen angemeldeter Kurzarbeiter. “Aus der Finanzkrise wissen wir, dass nur ein Teil der zur Kurzarbeit Angemeldeten diese dann auch wirklich in Anspruch nimmt”, sagt Kanzleramtsminister Helge Braun der “Welt am Sonntag”. Die Regierung könne zwar nicht ausschließen, dass die Rücklagen der Bundesagentur in diesem Jahr aufgebraucht werden. “Aber noch habe ich den Optimismus, dass sie reichen.” (Zusammengestellt von der Reuters-Redaktion in Berlin. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5168)