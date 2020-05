VIRUS-TICKER-Womöglich letzter ritueller Applaus für Krankenhaus-Personal in Großbritannien

28. Mai (Reuters) - Das neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus. Es folgen aktuelle Entwicklungen:

21.12 Uhr - Die Briten haben den Mitarbeitern ihres Gesundheitssystems am Donnerstag womöglich zum letzten Mal den in der Corona-Krise zur Tradition gewordenen Applaus gespendet. Unter dem Motto “Clap for Carers” hatten Bürger des Landes in den vergangenen zehn Wochen klatschend vor ihren Haustüren und auf ihren Balkonen ihre Unterstützung für das Personal der Krankenhäuser zum Ausdruck gebracht. Annemarie Plas, die als Initiatorin der Aktion gilt, warb jedoch dafür, das Ritual nun letztmals abzuhalten - damit es endet, solange sich noch viele Menschen beteiligen.

20.59 Uhr - Das Universitätsklinikum Tübingen setzt einem “Spiegel”-Bericht zufolge Tests mit dem Malaria-Mittel Hydroxychloroquin vorerst aus. “Wir werden unsere zwei Studien nun für zwei Wochen pausieren”, zitiert das Magazin den medizinischen Direktor am Universitätsklinikum, Peter Kremsner. Die Entscheidung sei am Donnerstagabend gefallen. In der Zeit sollen die ersten Ergebnisse zur Patientensicherheit von einem unabhängigen Sicherheitsgremium angeschaut werden. Danach werde entschieden, ob die Studien fortgesetzt werden. An der Entscheidung seien auch die zuständige Ethikkommission sowie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beteiligt.

19.04 Uhr - Gruppen von bis zu sechs Menschen dürfen sich in Großbritannien nach den Worten von Premierminister Boris Johnson ab Montag im Freien treffen. Sie müssten allerdings weiter die Abstandsregeln einhalten. “Diese Änderungen bedeuten, dass Freunde und Familien beginnen können, sich wieder mit ihren Lieben zu treffen - vielleicht beide Eltern oder Großeltern auf einmal.”

17.58 Uhr - Der Großraum Paris ist nach Worten des französischen Premierministers Edouard Philippe kein “rotes” Risikogebiet mehr. Die Region wird angesichts der geringeren Virusgefahren nun nur noch als “orange” eingestuft, wie Philippe mitteilt. Die Einstufung bedeute, dass frühere Corona-Beschränkungen dort nun gelockert werden könnten. Parks in der Hauptstadt dürften nächste Woche wieder geöffnet werden. Frankreich ist in grüne, orange und rote Zonen eingeteilt. Mit diesen Farben versieht die Regierung die Departements je nach ihrem Erfolg im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

13.19 Uhr - Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht einen Zusammenhang zwischen einer erhöhten Todesrate in Europa und dem Coronavirus. Insgesamt seien in 24 europäischen Ländern etwa 159.000 Menschen mehr seit Anfang März gestorben als es in einem normalen Jahr zu erwarten gewesen wäre. Ein “signifikanter Anteil” davon habe mit der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 zu tun. “Wir haben klar gesehen, dass der Höhepunkt der Todesfälle mit dem Höhepunkt der Pandemie zusammenhängt”, sagt Katie Smallwood vom Notfallteam der WHO.

12.20 Uhr - Der Bundestag hat der Absenkung der Mehrwertsteuer für Essen in Restaurants zugestimmt. Befristet auf ein Jahr wird der Satz ab Anfang Juli von bisher 19 auf sieben Prozent reduziert. Damit sollen die Wirte eine Chance bekommen, ihre monatelangen Ausfälle in der Corona-Krise teilweise wieder reinzubekommen. Der Mehrwertsteuersatz auf Getränke wird allerdings nicht gesenkt.

11.05 Uhr - Fast die Hälfte der britischen Firmen kann einer Umfrage zufolge nicht abschätzen, wann sie ihre Aktivitäten wieder aufnehmen kann. 31 Prozent erwarten dies erst in mehr als vier Wochen. Nur eine kleine Minderheit der von Corona-Schließungen betroffenen Unternehmen von 14 Prozent erwartet einen Start in den nächsten zwei Wochen. Das geht aus einer Umfrage des britischen Statistikamts hervor.

10.00 Uhr - In Russland sind nach offiziellen Angaben inzwischen 4124 Menschen gestorben, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Binnen 24 habe es 174 neue Todesfälle gegeben, teilt das Coronavirus-Krisenzentrum mit. Zudem seien 8371 Neuinfektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle sei damit auf 379.051 gestiegen.

09.02 Uhr - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) bezeichnet die Vorschläge der EU-Kommission zu einem 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds als “starkes Signal aus Brüssel”. “Die Kommission hat die Dimension der Krise und die Notwendigkeit entschlossenen Handelns erkannt”, sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. “Jetzt müssen auch die Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament an einem Strang ziehen.” Das Volumen sei angemessen, die Mischung aus Zuwendungen und Krediten richtig. Wichtig sei es nun, die Mittel schnell zu mobilisieren, um die erforderliche Erholung schnellstmöglich zu unterstützen.

08.36 Uhr - Italien muss nach den Worten von EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni die von der Europäischen Union bereitgestellten Hilfen jetzt für die Erholung der Wirtschaft nutzen. Mittel- bis langfristig müsse das Land aber seine hohen Schulden senken, mahnt Gentiloni im Hörfunksender Anch’io. Anderenfalls riskiere Italien Probleme in den kommenden Jahren. Aus dem geplanten 750 Milliarden Euro umfassenden EU-Wiederaufbaufonds soll das besonders schwer von der Corona-Krise betroffene Land rund 170 Milliarden Euro erhalten.

08.00 Uhr - Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hofft auf eine rasche Einigung in der EU über den geplanten 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds. Sie solle in den kommenden Wochen erzielt werden, sagt er dem Fernsehsender France 2.

05.12 Uhr - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten (RKI) um 353 auf 179.717. Binnen 24 Stunden sind 62 weitere Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland beläuft sich laut RKI auf 8411.

03.06 Uhr - Großbritannien schließt vorübergehend seine Botschaft in Nordkorea. “Die britische Botschaft in Pjöngjang wurde am 27. Mai 2020 vorübergehend geschlossen, und alle diplomatischen Mitarbeiter haben die DVRK vorerst verlassen”, schreibt Botschafter Colin Crooks auf Twitter unter Verwendung der Initialen des offiziellen Namens Nordkoreas, der Demokratischen Volksrepublik Korea. Die Entscheidung sei getroffen worden, da “Einreisebeschränkungen es unmöglich gemacht haben, unsere Mitarbeiter zu rotieren und den Betrieb der Botschaft aufrechtzuerhalten”, teilt das britische Außenministerium mit. Die diplomatischen Beziehungen blieben bestehen, und Großbritannien wolle so schnell wie möglich wieder in Pjöngjang präsent zu sein.

01.02 Uhr - In Brasilien steigt die Zahl der Todesfälle auf über 25.000. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind in dem lateinamerikanischen Land binnen 24 Stunden 1086 weitere Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben, die Gesamtzahl beläuft sich auf 25.598 Todesopfer. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle steigt um 20.599 auf 411.821.