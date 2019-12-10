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December 10, 2019 / 4:11 PM / Updated an hour ago

W SKRÓCIE-11 Bit Studios posiada podpisane trzy umowy, których przedmiotem jest wydanie gier komputerowych tworzonych przez zewnętrzne studia deweloperskie

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10 grudnia (Reuters) - 11 Bit Studios SA:

* SPÓŁKA POSIADA PODPISANE TRZY UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST WYDANIE GIER KOMPUTEROWYCH TWORZONYCH PRZEZ ZEWNĘTRZNE STUDIA DEWELOPERSKIE

* WARTOŚĆ KAŻDEJ Z UMÓW, JEŚLI CHODZI O ZAANGAŻOWANIE FINANSOWE ZE STRONY 11 BIT STUDIOS S.A., JEST ZNACZĄCO WIĘKSZA W PORÓWNANIU ZE ZREALIZOWANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ DO TEJ PORY PROJEKTAMI WYDAWNICZYMI

* UMOWY DOT. GRY O NAZWIE ROBOCZEJ “VITRIOL” Z GATUNKU RPG, “FOXHOLE” ORAZ TRZECIEJ GRY, KTÓREJ PRODUCENTEMJEST ZAGRANICZNE STUDIO DEWELOPERSKIE Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)

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