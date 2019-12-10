W SKRÓCIE-11 Bit Studios posiada podpisane trzy umowy, których przedmiotem jest wydanie gier komputerowych tworzonych przez zewnętrzne studia deweloperskie

10 grudnia (Reuters) - 11 Bit Studios SA:
* SPÓŁKA POSIADA PODPISANE TRZY UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST WYDANIE GIER KOMPUTEROWYCH TWORZONYCH PRZEZ ZEWNĘTRZNE STUDIA DEWELOPERSKIE
* WARTOŚĆ KAŻDEJ Z UMÓW, JEŚLI CHODZI O ZAANGAŻOWANIE FINANSOWE ZE STRONY 11 BIT STUDIOS S.A., JEST ZNACZĄCO WIĘKSZA W PORÓWNANIU ZE ZREALIZOWANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ DO TEJ PORY PROJEKTAMI WYDAWNICZYMI
* UMOWY DOT. GRY O NAZWIE ROBOCZEJ “VITRIOL” Z GATUNKU RPG, “FOXHOLE” ORAZ TRZECIEJ GRY, KTÓREJ PRODUCENTEMJEST ZAGRANICZNE STUDIO DEWELOPERSKIE Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)