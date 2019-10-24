Financials
October 24, 2019 / 4:44 PM / Updated 2 hours ago

W SKRÓCIE-Alior Bank: Wynik Netto W 3 Kw. Będzie Pomniejszony O 83 Mln Zł

1 Min Read

24 października (Reuters) - Alior Bank SA:

* ALIOR BANK: PODJĄŁ DECYZJĘ O STOSOWANIU ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZENIA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE DOTYCZĄCEJ PRAWA KONSUMENTA DO OBNIŻKI CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEJ JEGO SPŁATY OD 11 WRZEŚNIA

* ALIOR BANK: W KONSEKWENCJI BANK POMNIEJSZYŁ WYNIK ODSETKOWY III KWARTAŁU O ŁĄCZNĄ KWOTĘ 102 MLN ZŁ A ZYSK NETTO O KWOTĘ 83 MLN ZŁ

* ALIOR BANK: SZACOWANY WPŁYW POWYŻSZEJ PRAKTYKI NA WYNIK ODSETKOWY W IV KWARTALE 2019 R. WYNOSI OKOŁO 79 MLN ZŁ Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below