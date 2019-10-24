W SKRÓCIE-Alior Bank: Wynik Netto W 3 Kw. Będzie Pomniejszony O 83 Mln Zł

24 października (Reuters) - Alior Bank SA:
* ALIOR BANK: PODJĄŁ DECYZJĘ O STOSOWANIU ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZENIA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE DOTYCZĄCEJ PRAWA KONSUMENTA DO OBNIŻKI CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEJ JEGO SPŁATY OD 11 WRZEŚNIA
* ALIOR BANK: W KONSEKWENCJI BANK POMNIEJSZYŁ WYNIK ODSETKOWY III KWARTAŁU O ŁĄCZNĄ KWOTĘ 102 MLN ZŁ A ZYSK NETTO O KWOTĘ 83 MLN ZŁ
* ALIOR BANK: SZACOWANY WPŁYW POWYŻSZEJ PRAKTYKI NA WYNIK ODSETKOWY W IV KWARTALE 2019 R. WYNOSI OKOŁO 79 MLN ZŁ Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)