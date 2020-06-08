W SKRÓCIE-Bank Handlowy: obniżki stóp procentowych pomniejszą w 2020 r. wynik odsetkowy Grupy o 150-180 mln zł łącznie

8 czerwca (Reuters) - Bank Handlowy w Warszawie SA:
* SZACUJE, ŻE PODJĘTE PRZEZ RPP DECYZJE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ STÓP PROCENTOWYCH BĘDĄ MIAŁY NEGATYWNY WPŁYW NA WYNIK ODSETKOWY GRUPY ŁĄCZNIE W PRZEDZIALE 150-180 MLN ZŁ W 2020 R.
* SAMA DECYZJA RPP Z 28 V 2020 R. O OBNIŻKACH STÓP PROCENTOWYCH WPŁYNIE NEGATYWNIE NA WYNIK ODSETKOWY GRUPY I WPŁYW TEN SZACOWANY W JEST W PRZEDZIALE 65-70 MLN ZŁ W 2020 R. Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)