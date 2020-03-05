Financials
March 5, 2020 / 4:47 PM / Updated an hour ago

W SKRÓCIE-Bank Pekao otrzymał od KNF zalecenie dot. wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.

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5 marca (Reuters) - Bank Polska Kasa Opieki SA:

* KNF ZALECIŁA ZWIĘKSZENIA FUNDUSZY WŁASNYCH POPRZEZ ZATRZYMANIE PRZEZ BANK CO NAJMNIEJ 25% ZYSKU WYPRACOWANEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

* KNF POTWIERDZIŁA TEŻ, IŻ BANK NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW KWALIFIKUJĄCYCH DO WYPŁATY DO 100% DYWIDENDY Z ZYSKU BANKU NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM I SKONSOLIDOWANYM

* W ZALECENIU KNF POTWIERDZIŁA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R. SPEŁNIANIE PRZEZ BANK KRYTERIÓW KWALIFIKUJĄCYCH DO WYPŁATY DO 75% DYWIDENDY Z ZYSKU BANKU WYPRACOWANEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R. NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM ORAZ SKONSOLIDOWANYM Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)

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