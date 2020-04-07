W SKRÓCIE-Ciech oraz spółki zależne zawarły umowy finansowania dostawców

7 kwietnia (Reuters) - Ciech SA:
* SPÓŁKA ORAZ SPÓŁKI ZALEŻNE ZAWARŁY UMOWĘ FINANSOWANIA DOSTAWCÓW Z BNP PARIBAS FAKTORING
* UMOWA PRZYZNAJE ODBIORCOM ŁĄCZNY LIMIT W KWOCIE 150.0 MLN ZŁOTYCH
* SPÓŁKA WE WSPÓŁPRACY Z BNP PARIBAS BANK POLSKA ZAMIERZA OBJĄĆ FAKTORINGIEM ODWROTNYM RÓWNIEŻ SPÓŁKI NIEMIECKIE
* ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY ŁĄCZNY LIMIT DOSTĘPNY DLA ODBIORCÓW ORAZ SPÓŁEK NIEMIECKICH NIE BĘDZIE MÓGŁ PRZEKROCZYĆ KWOTY 200.0 MLN ZŁOTYCH
* FAKTORING ODWROTNY POWINIEN ZAPEWNIĆ POPRAWĘ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ODBIORCÓW Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)