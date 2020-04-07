Financials
April 7, 2020 / 1:51 PM / Updated 3 hours ago

W SKRÓCIE-Ciech oraz spółki zależne zawarły umowy finansowania dostawców

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7 kwietnia (Reuters) - Ciech SA:

* SPÓŁKA ORAZ SPÓŁKI ZALEŻNE ZAWARŁY UMOWĘ FINANSOWANIA DOSTAWCÓW Z BNP PARIBAS FAKTORING

* UMOWA PRZYZNAJE ODBIORCOM ŁĄCZNY LIMIT W KWOCIE 150.0 MLN ZŁOTYCH

* SPÓŁKA WE WSPÓŁPRACY Z BNP PARIBAS BANK POLSKA ZAMIERZA OBJĄĆ FAKTORINGIEM ODWROTNYM RÓWNIEŻ SPÓŁKI NIEMIECKIE

* ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY ŁĄCZNY LIMIT DOSTĘPNY DLA ODBIORCÓW ORAZ SPÓŁEK NIEMIECKICH NIE BĘDZIE MÓGŁ PRZEKROCZYĆ KWOTY 200.0 MLN ZŁOTYCH

* FAKTORING ODWROTNY POWINIEN ZAPEWNIĆ POPRAWĘ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ODBIORCÓW Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)

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