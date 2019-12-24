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December 24, 2019 / 11:16 AM / Updated 4 hours ago

W SKRÓCIE-Cyfrowy Polsat otrzymał wstępne oferty sprzedaży 18,2 mln akcji Asseco

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24 grudnia (Reuters) - Cyfrowy Polsat SA:

* ILOŚĆ AKCJI ASSECO BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OFERT SPRZEDAŻY ZŁOŻONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY ASSECO W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE WYNIOSŁA 18.178.386 AKCJI ASSECO

* OSTATECZNA LICZBA AKCJI ASSECO, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOSTAŁY ZŁOŻONE OFERTY SPRZEDAŻY, JEST NADAL PRZEDMIOTEM WERYFIKACJI

* SPÓŁKA ZAMIERZA PODJĄĆ DECYZJĘ W PRZEDMIOCIE NABYCIA AKCJI ASSECO W RAMACH ZAPROSZENIA W DNIU 27 GRUDNIA 2019 ROKU Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)

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