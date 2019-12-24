W SKRÓCIE-Cyfrowy Polsat otrzymał wstępne oferty sprzedaży 18,2 mln akcji Asseco

24 grudnia (Reuters) - Cyfrowy Polsat SA:
* ILOŚĆ AKCJI ASSECO BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OFERT SPRZEDAŻY ZŁOŻONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY ASSECO W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE WYNIOSŁA 18.178.386 AKCJI ASSECO
* OSTATECZNA LICZBA AKCJI ASSECO, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOSTAŁY ZŁOŻONE OFERTY SPRZEDAŻY, JEST NADAL PRZEDMIOTEM WERYFIKACJI
* SPÓŁKA ZAMIERZA PODJĄĆ DECYZJĘ W PRZEDMIOCIE NABYCIA AKCJI ASSECO W RAMACH ZAPROSZENIA W DNIU 27 GRUDNIA 2019 ROKU Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)