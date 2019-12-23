W SKRÓCIE-Eurocash zawarła umowę nabycia ok. 55,6% akcji Frisco za ok. 130 mln PLN

23 grudnia (Reuters) - Eurocash SA:
* ZAWARŁA UMOWĘ NABYCIA OK. 55,6% AKCJI W SPÓŁCE FRISCO ZA OK. 130 MLN PLN
* UMOWA ZAWARTA Z FUNDUSZAMI Z GRUPY MCI - TV 1 HOLDING, HELIX VENTURES PARTNERS FIZ ORAZ MCI.PRIVATEVENTURES FIZ
* ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI PLANOWANE JEST NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 30 VI 2020 R.
* NA DZIEŃ ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKA POSIADA OK. 44% AKCJI FRISCO, PO ZAKOŃCZENIU TRANSAKCJI SPÓŁKA BĘDZIE POSIADAĆ 100% AKCJI FRISCO Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)