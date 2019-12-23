Financials
December 23, 2019 / 1:57 PM / Updated 3 minutes ago

W SKRÓCIE-Eurocash zawarła umowę nabycia ok. 55,6% akcji Frisco za ok. 130 mln PLN

1 Min Read

23 grudnia (Reuters) - Eurocash SA:

* ZAWARŁA UMOWĘ NABYCIA OK. 55,6% AKCJI W SPÓŁCE FRISCO ZA OK. 130 MLN PLN

* UMOWA ZAWARTA Z FUNDUSZAMI Z GRUPY MCI - TV 1 HOLDING, HELIX VENTURES PARTNERS FIZ ORAZ MCI.PRIVATEVENTURES FIZ

* ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI PLANOWANE JEST NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 30 VI 2020 R.

* NA DZIEŃ ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKA POSIADA OK. 44% AKCJI FRISCO, PO ZAKOŃCZENIU TRANSAKCJI SPÓŁKA BĘDZIE POSIADAĆ 100% AKCJI FRISCO Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below